Neue Alben: Thom Yorke – „Anima“

Aus drei Songminiaturen hat Regiestar Paul Thomas Anderson („There Will Be Blood“) nun einen Netflix-Kurzfilm geschaffen, der sich geradezu perfekt in die düsteren Drones und Elektroloops des Rediohead-Genies einfügt. In den melancholischen Songminiaturen flirrt und wabert es bedrohlich, während sich aus den elektronischen Geräuschfetzen immer wieder sanfte Melodiebögen freikämpfen. Es geht auf „Anima“ um Angstzustände und Seelenpein, Ausweglosigkeit und die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, aber auch um die großen Fragen unserer Zeit: Klimawandel, Nationalismus und Identität. Am Ende des Films (und in dem Song „Traffic“) findet Thom Yorke doch noch die Frau, die er am Anfang aus den Augen verloren hat. Die Welt ist also noch zu retten.