Wie wird man kein alter weißer Mann, Herr Grönemeyer?

Ja, das hätte ich gemacht. Ich habe die Aktion auch unterstützt – und bin in meinem Leben immer wieder an Brennpunkten aufgetreten.

Ich bin ein richtiger Auto-Nerd mit einer eigenen Autosammlung. In Essen im Ruhrgebiet gibt es jeden Samstag den größten Automarkt der Welt, da war ich früher immer, hab mir für ein paar Hundert Mark ein Auto gekauft und ein paar Monate später wieder weiterverkauft. Fakt ist: Wenn wir was ändern wollen, müssen wir das radikal machen. Wir brauchen eine Verkehrswende – und man kann die Wut der Menschen, die wegen der drohenden Klimakatastrophe ganz andere und reale Ängste haben, nicht einfach bagatellisieren.

Meine Generation nimmt noch immer für sich in Anspruch, die politisch denkende Elite zu sein, die Weisheit gepachtet zu haben. Das sieht man im konservativen Lager immer, aber auch an der Überheblichkeit der Sozialdemokratie, die komplett den Geist dafür verloren hat, füreinander verantwortlich zu sein.

Wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man einer ist wahrscheinlich – und dazu muss man ständig in Selbstreflexion. Nur weil ich ein paar Liedchen schreibe oder den einen oder anderen klugen Satz sage, bin ich dennoch nicht davor gefeit, selbst ein alter weißer Mann zu werden. Ich wurde auch von einer neoliberalen Welt geprägt, die sich stets gewinnoptimiert nach vorne bewegt hat. Die Auseinandersetzung mit sich selbst darf nie aufhören. Sonst macht man den großen Fehler, sich einzureden, dass man ohnehin nicht dazugehört. Ich kenne das von meinem Vater. Er hat sich ständig, bis er 85 Jahre war, in Frage gestellt und sich bei seinen Söhnen entschuldigt und seine Zeit im Krieg hinterfragt.

Es ist zumindest von einem jetzt alten weißen Mann geschrieben. Ich habe damals versucht, mich mir selbst und einem Männerbild anzunähern. Das sind die Männer, die jetzt weltweit noch den Ton angeben. Das Paradoxe ist, dass die Männer, die in der Hippiezeit aufgewachsen sind, die mit Themen wie Gemeinschaftssinn, Umverteilung und Klimabewusstsein sozialisiert wurden, heute eher egozentrisch durchs Leben gehen und nur noch für sich selbst arbeiten. Man darf nicht vergessen: Dieses Ego-Denken führt auch zu diesen unglaublichen sozialen Missständen in der Gesellschaft.

Er engagiert sich in unterschiedlichen sozialen Projekten, im Kampf gegen Rechtsextremismus und ist in der Flüchtlingsbetreuung aktiv. Zuletzt trat er bei der #unteilbar-Demonstration in Berlin auf.

Kunst ist politisch – das ist für mich aber auch jeder Mensch. „Das Politische“, das klingt so abgehoben, dabei regelt Politik einfach das Zusammenleben von Menschen. Für mich ist auch ein Liebeslied politisch, weil es versucht, die Notsituation des Herzens zu verstehen, aber gleichzeitig die Menschen auch in ihrer Trauer oder ihrem Glück bestärkt. Zudem bietet Kunst eine Zustandsbeschreibung, die uns sagt, wo wir stehen und wo es hingeht. In jeder Gesellschaft ist Kunst gemeinsam mit dem Journalismus eine treibende Kraft, um auf Missstände aufmerksam zu machen und Perspektiven aufzuzeigen.

Mit Ihren neuen Songs wollen Sie den multiplen Krisen entgegenwirken. Wie helfen diese Lieder Menschen, die sich das Essen, die Wohnung nicht mehr leisten können?

Grönemeyer

Ich halte keine Vorträge und bin kein Lebensratgeber. Das maße ich mir nicht an. Ich bin nur ein Bestandteil der Gesellschaft und versuche, mit den Menschen in Aktion zu treten. Ich bin der Trommler, der eine Öffentlichkeit hat und Probleme artikulieren kann. Das bedeutet nicht, dass ich besser, klüger und redlicher wäre als andere Menschen. Natürlich komme ich aus einer Bubble, weil ich keine sozialen Probleme habe, aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr sehen könnte, wo in der Gesellschaft sich die Dramen abspielen.

Sie sind also ein Chronist des Zeitgeists?

Grönemeyer

Ja, ich sehe meine Alben wirklich als Zeitdokumente und stark an die jeweilige Entstehungszeit gekettet. Und ich habe oft das Gefühl, dass ein Thema noch nicht ausdiskutiert ist. Der Rechtsruck, dem ich am letzten Album etwas entgegengesetzt habe, hat sich ja nicht erledigt, nur weil ich ihn benannt habe - die alten Geister tauchen wieder auf.

Damals haben Sie recht deutlich vorgetragen: „Kein Millimeter nach rechts.“ Sind Sie in Ihren Texten auch konkreter geworden?

Grönemeyer

Vielleicht ist es eine Form von Altersradikalität. Natürlich sind die Zeiten verschärfter, Standpunkte werden viel militanter verteidigt. Ich sehe meine Aufgabe darin, die gemeinschaftlichen Gesten in den Vordergrund zu stellen. Allein die Art, wie wir in Deutschland mit Flüchtlingen umgehen, finde ich historisch – bei allen Herausforderungen. Es gibt in unserer Gesellschaft einen Geist von Hilfsbereitschaft. Es ist nicht so, dass die Leute nur zu Hause vor dem Fernseher sitzen, sich einsperren und mit der Welt nichts zu tun haben wollen. Die Menschen versuchen, ihre Form der Nächstenliebe zu erhalten – und das stimmt mich positiv.

Sie haben 2021, mitten in der Pandemie, mit den Arbeiten am neuen Album begonnen. Wollten Sie sich die latente Bedrohung von der Seele schreiben?

Grönemeyer

Es ist eher umgekehrt. Ich schreibe zuerst immer die Musik, das Texten kommt dann später. Ich habe eher Angst, was mir meine Texte über mich selbst erzählen. Wo befinde ich mich? Wo denke ich hin? Wie komme ich aus diesem Vakuum, dieser unsicheren Zeit?

Wie viele Songs müssen Sie schreiben, damit sie dann am Ende eine Platte mit 13 Tracks herstellen können?

Grönemeyer