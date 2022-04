Nicole Krauss neuer Erzählband: Arme Würstel

Die Verbindung des Altbekannten mit dem Abenteuerlichen ist das Prinzip, dem Krauss in vielen ihrer Geschichten folgt. Alles Vergangene erzählt auch über die Gegenwart. Das Surreale schimmert hinter der sogenannten Normalität durch: So lauteten die weiteren Grundsätze, an die sich Krauss, eine pragmatische Euphorikerin der Liebe, in ihren formverspielten, von vielen Ortswechseln geprägten, bisweilen keineswegs kitschfreien Texten gern hält. In ihrer Prosa, in der häufig sehr kluge Sätze über jüdisches Leben in den USA, Israel und Europa zu finden sind, versucht die New Yorkerin, das Amalgam von Liebesqual und -lust in ein ausuferndes, manchmal unübersichtliches Erzählspiel hinüberzuretten – was viel öfter gelingt, als dass es danebengeht. Wie die meisten der Geschichten von „Ein Mann sein“, die zwischen 2002 und 2020 in renommierten US-amerikanischen Zeitschriften und Verlagen erstveröffentlicht wurden.

„Ich schlafe, aber mein Herz ist wach“ und „Zukünftige Notstände“ sind diese Texte überschrieben, und sie fügen sich zum Eindruck einer gespenstisch großen Kluft des Nicht-Verstehen-Könnens zwischen Mann und Frau. Kein anderes Wort als „Ausnahmezustand“ passt auf die Situation jenes Kerls, der in der Krauss-Erzählung „Ein Mann sein“ die heimliche Hauptrolle innehat. Rafi ist Offizier in den Jahren der israelischen Besetzung des Südlibanons. Seine Einheit hat den Auftrag, den Hisbollah-Führer der Region mit einer Autobombe zu töten.

Rafi ist Mitglied der Einheit „Sayeret Golani“ mit Spezialausbildung: „Einmal verteilten die Offiziere Schokoladenkugeln. ,Nur eine kleine Leckerei‘, sagten sie, ,wir essen sie alle zusammen.‘ Auf drei nahmen sie alle ihre Kugel in den Mund und bissen auf das, was sich als Ziegenkötel erwies.“ Rafi wird trainiert, dass er „ein Tier werden würde, aber ein reines Tier, das nur nach dem Instinkt agiert, wie der fliegende Tiger, der das Symbol der Sayeret Golani war und deren Kampftruppen bei der Einführungszeremonie in Form einer kleinen Metallnadel verliehen wurde“. Männer als Archäologen, Musiker, Strafverteidiger, Banker und Soldatenkaiser. Und alle nackt.