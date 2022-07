Opernsängerin Taskinen: „Es gibt keine sicheren Räume für uns“

Sam Taskinen, 34, geboren in Finnland, arbeitete ab 2017 an der Komischen Oper in Berlin, ab 2019 zwei Spielzeiten lang am Dreispartentheater in St. Gallen; derzeit ist sie am Staatstheater Kassel engagiert. Ihre Stimmlage ist Bassbariton.

profil: Wann haben Sie entschieden, Ihre weibliche Identität öffentlich preiszugeben?

Sam Taskinen: Während der Pandemie, vor etwa anderthalb Jahren. Es fiel mir lange schwer, meine Identität zu akzeptieren; ich definierte mich über Jahre als nicht-binär, wurde dennoch als Mann gelesen, weil das Gender-Spektrum in seiner Vielfalt von den meisten Menschen immer noch nicht anerkannt wird. Das Ensemble, in dem ich damals arbeitete, hatte ein Online-Konzert zu geben, dafür wurden wir alle mit festlicher Kleidung ausgestattet; ich erkannte die Person nicht, die ich im Spiegel sah. Ich ging nach Hause und zerschnitt meinen schwarzen Anzug: Derart heftig reagierte ich auf die Zumutung, Männerkleidung tragen zu müssen. An diesem Punkt beschloss ich zu akzeptieren, dass ich eine Frau bin. Ich rief meine beste Freundin an und meinen Chef, erklärte ihnen, dass ich ab sofort nicht mehr als Mann auf die Bühne gehen konnte. Natürlich konnte ich weiterhin auf der Bühne männliche Rollen darstellen, aber ich selbst wollte mich nicht mehr verstellen. Glücklicherweise zeigte mein Arbeitgeber Verständnis. Seit ich drei Jahre alt war, wusste ich, dass meine Identität weiblich ist, aber ich hatte dieses Wissen Jahrzehnte lang verschwiegen, um nicht gegen gesellschaftliche Regeln zu verstoßen.