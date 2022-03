Oscar-Favorit „Drive My Car“: Sehnsucht in einem Saab 900

Für gleich vier Oscars – in den allerwichtigsten Kategorien – wurde „Drive My Car“ nominiert, nicht nur, wie sonst bei nicht-amerikanischen Filmen üblich, als „Best International Feature Film“, sondern auch in der Königsklasse „Bester Film“, in der Abteilung „Beste Regie“ und als „Bestes adaptiertes Drehbuch“ außerdem. Die Vielzahl der Nominierungen verdeutlicht die hervorgehobene Position von „Drive My Car“, eines Films, der heuer etwas Ähnliches zuwege bringen könnte wie der 2020 mit vier Oscars prämierte koreanische Arthouse-Blockbuster „Parasite“. Allerdings ist „Drive My Car“ weniger augenfällig, viel subtiler, zurückhaltender als die spektakuläre Sozial-Schock-Comedy „Parasite“. Man wird sehen.

Zoom-Call nach New York, wo Hamaguchi bereits mit aufmerksamem Blick neben seiner Übersetzerin im Büro des Cinephilie-Labels Criterion sitzt. Seit ein paar Wochen schon hält er sich in den USA auf, um eine anstrengende PR-Tour zu absolvieren, um im Vorfeld des Oscar-Votings geballte mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Internationales Interesse an seiner Arbeit ist Hamaguchi inzwischen gewöhnt: Seit 15 Jahren inszeniert er Spiel- und Dokumentarfilme, mit einem studentischen Remake von Tarkowskis „Solaris“ begann er 2007 seine Regielaufbahn. 2015 stach seine fünfstündige, von John Cassavetes’ „Husbands“ (1970) inspirierte, aber weiblich geprägte Liebesanalyse „Happy Hour“ in Locarno und anschließend auf globaler Festivaltour erstmals einem breiten westlichen Publikum ins Auge. Seither scheint ihm alles zu gelingen: Hamaguchis „Wheel of Fortune and Fantasy“ (2021), prämiert mit dem Großen Preis der Berlinale-Jury, feierte in drei romantischen Kurzgeschichten die schicksalhafte Begegnung und die Wunder der menschlichen Vorstellungskraft.