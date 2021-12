„Macbeth“ und „Drive My Car“: Verstellungskunst und Größenwahn

Mit ebensolcher Genauigkeit, aber eher minimalinvasiv arbeitet der japanische Filmemacher Ryûsuke Hamaguchi in seiner seit ihrer Uraufführung in Cannes 2021 weltweit gefeierten Psychostudie „Drive My Car“. Während Joel Coen Shakespeares monumentales Drama auf 105 Minuten verdichtet, baut Hamaguchi eine schlichte Kurzgeschichte des Schriftstellers Haruki Murakami auf eine dreistündige Feinzeichnung aus. Um das Theater und die Verstellungskunst geht es auch hier: Ein Regisseur und Schauspieler, der den frühen Tod seiner intensiv geliebten, aber untreuen Frau zu verarbeiten hat, probt in Hiroshima eine Inszenierung von Tschechows „Onkel Wanja“ und begegnet in seiner verschlossenen jungen Chauffeurin einer Seelenverwandten. Hamaguchis ruhige, unterspielte Regie stellt eine Tiefenbohrung in die verwundeten Seelen seiner Charaktere an: ein Film für all jene, die im Kino nicht das schnelle Spektakel, sondern Prägnanz, Schönheit und Humanismus suchen.