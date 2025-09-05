Panik im Raum: Untergangsszenarien bei Venedigs Filmfestspielen
Die Stimme eines fünfjährigen Mädchens, unter Beschuss der israelischen Armee, gefangen in einem Auto irgendwo in Gaza-Stadt: die einzige Überlebende inmitten der Leichen ihrer Familie, die vor den Aggressoren fliehen wollte. Über ein Mobiltelefon hält das Kind ein paar Stunden lang Kontakt mit einer palästinensischen Hilfsorganisation, die verzweifelt versucht, ihm einen Krankenwagen zu schicken, ohne auch diesen den Gewehren der Israelis auszuliefern. Man verhandelt, ringt um Straßenfreigaben, leistet Überzeugungsarbeit und nimmt fatale Risiken in Kauf: Die Bürokratie des Krieges ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten.
Eine Nuklearrakete, anonym abgefeuert irgendwo im Pazifik, steuert auf die Millionenstadt Chicago zu. Weniger als 20 Minuten bleiben, um den Lenkflugkörper zu neutralisieren. Im Situation Room des Weißen Hauses geht man, während der Kurs der Rakete mit Countdown auf dem Großbildschirm verfolgt wird, in aller Eile Gegenmaßnahmen durch: Die tausendfach trainierten Abläufe greifen, die Hierarchiekette wird eingehalten, die von hochrangigen Militärs und Sicherheitsberatern bis zum Präsidenten der USA führt – und bis zur grauenerregenden Frage, ob der atomare Vergeltungsschlag sofort zu folgen habe. Eine andere Form der Bürokratie, apokalyptisch zugespitzt, nimmt Gestalt an.
Die Stimme eines Kindes in Todesangst hier, der Beginn eines atomaren Weltkrieges dort: Das scheinbar Geringste verschwindet nicht im Allergrößten, der Kampf um jedes Menschenleben ist so entscheidend wie jener um den ganzen Planeten, individuelle Empathie die Grundlage jedes Humanismus. Zwei Momente aus dem Wettbewerbsprogramm der 82. Filmfestspiele in Venedig, Szenen aus der tunesisch-französischen Produktion „The Voice of Hind Rajab“ und aus dem Netflix-Thriller „A House of Dynamite“.
Weiblich geführt sind beide Filme, die auf jeweils nur einen Raum konzentriert sind: Die Tunesierin Kaouther Ben Hania rekonstruiert mit einem – emotional groß aufspielenden – palästinensischen Ensemble das reale Drama in der Einsatzzentrale einer Organisation in Ramallah, die Hilfsmissionen koordiniert. Nicht ganz so konsequent wahrt die Amerikanerin Kathryn Bigelow die Einheit ihres Schauplatzes, aber auch sie konzentriert sich auf die nervenzerrüttende Spannung, die sich an einem Ort bilden kann, in dem eine Gruppe von Menschen um Rettungsmaßnahmen kämpft.
Die Entscheidung, die originalen Telefonaufzeichnungen, die Stimme des ums Überleben kämpfenden Mädchens zu verwenden, verleiht Ben Hanias Film enorme Dringlichkeit und auch hochmanipulative Wirkung, wirft zudem ethische Fragen auf: Sollen die flehentlichen Rufe eines Kindes in Todesangst Teil eines Spielfilms werden? Ben Hania enthält sich konkreter politischer Agitation, zeichnet aber das klar parteiische Bild eines Krieges, in dem die hilflose, unbewaffnete Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder und Ambulanzfahrer beschossen und ermordet werden. In Venedig gab es dafür 23 Minuten lang Ovationen, Palästinaflaggen wurden geschwenkt, „Free Palestine!“-Rufe laut. Die Regisseurin hat für ihren Film prominente Rückendeckung aus Hollywood erhalten, die Schauspieler Joaquin Phoenix und Brad Pitt treten nun ebenso wie die Regisseure Jonathan Glazer und Alfonso Cuarón als executive producers auf. Nach der Uraufführung des beklemmenden Werks vor wenigen Tagen steht seiner globalen Erfolgstour nichts mehr im Weg.
„A House of Dynamite“ weist größere strukturelle Komplexität auf. Drehbuchautor Noah Oppenheim dehnt die gute Viertelstunde, die der Sprengkopf Richtung Chicago unterwegs ist, durch ständig wechselnde Blickwinkel und Figuren-Backstories (mit dabei: Rebecca Ferguson und Idris Elba) auf das etwa Doppelte aus – und wiederholt die zunehmend panischen Reaktionen auf die drohende Detonation dreimal hintereinander aus verschiedenen Blickwinkeln; eine gewissermaßen kubistische Perspektive auf die alarmierenden Prozesse. Bigelow verweigert Heroisierung ebenso konsequent wie Verurteilung, fiktionalisiert die Regierung der USA zu einer ratlosen, aber verantwortungsbewussten, um Menschlichkeit bemühten Instanz. So zeichnet die Regisseurin ein im Kino rares, zugleich utopisches und dystopisches Bild einer gefährlichen, nahen Zukunft.
Mussolini & Putin
Das diesjährige Programm des Filmfestivals am Lido hat sich auch abseits dieser beiden Produktionen als politisch wach und ästhetisch vielfältig erwiesen. Pietro Marcellos formidable Tragikomödie der späten Jahre der – von der Charakterdarstellerin Valeria Bruni Tedeschi in aller Flamboyanz dargestellten – italienischen Theater-Diva Eleonora Duse (1858–1924) führt in die Zeit des aufkeimenden Faschismus, also nicht nur zurück zu Mussolini, sondern auch in die Gegenwart: Der Idee einer „reinen“ Kunst, fernab ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und den jeweils Mächtigen gegenüber, erteilt „Duse“ eine deutliche Absage. Weniger erfolgreich führt der Franzose Olivier Assayas in „Der Zauberer des Kreml“ in die Hinterzimmer der jüngeren russischen Geschichte: Angelehnt an die Biografie des Putin-Flüsterers Wladislaw Surkow tritt darin Paul Dano als politischer Konformist in Szene, an seiner Seite drosselt der Brite Jude Law als Wladimir Putin seine Ausdruckskraft jedoch zu wenig, um als frostklirrender Kreml-Chef glaubhaft zu wirken.
Und Streitbares wie Luca Guadagninos „After the Hunt“ – ein Film, in dem Julia Roberts als Uni-Professorin in die Unterströmungen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen einen Freund und Kollegen gezogen wird – lief zwar außer Konkurrenz, heizte aber die Debatten um politische Korrektheit absichtsvoll so weit an, dass die konsternierte Hauptdarstellerin sich bei der Pressekonferenz gegen die Unterstellung verteidigen musste, an einem antifeministischen Film mitgewirkt zu haben.
Wie wir leben
Zwei verschwindend kleine Filme, der eine inszeniert von der Französin Valérie Donzelli, der andere von dem Italiener Gianfranco Rosi, gehörten am Ende, neben all den ohrenbetäubenden Kinospektakeln (wie die comicsbunte Mörderfarce „No Other Choice“ des Südkoreaners Park Chan-wook oder Guillermo del Toros gigantomanische „Frankenstein“-Neuauflage) doch zu den feinsten Eintragungen in die Wettbewerbsliste: Donzelli zeigt in „À pied d’œuvre“ das Abgleiten eines erfolglosen Künstlers (Bastien Bouillon) in Prekariat und Bullshit-Jobbing, der Dokumentarist Rosi in „Sotto le Nuvole“ dagegen in expressiver Schwarzweißfotografie die Arbeit neapolitanischer Archäologinnen und Vulkanforscher.
Sinn für zwischenmenschliche Feinheiten bewiesen außerdem zwei großkalibrige unabhängige Produktionen aus den USA: Indie-Ikone Jim Jarmusch, 72, beleuchtet in „Father Mother Sister Brother“ in meditativer, fast schon fernöstlicher Manier Familienkonstellationen und -dynamiken, indem er drei nur lose zusammenhängende Episoden über Generationenkonflikte und geschwisterliche Solidarität zusammenschließt. Die spielfreudige Besetzung – unter anderem wirken Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett und Charlotte Rampling hier mit – kommt dem minimalistischen Drehbuch und Jarmuschs kontrollierter Inszenierung entgegen.
Eine Charakterstudie hat sich auch sein jüngerer Kollege Benny Safdie, 39, vorgenommen. In „The Smashing Machine“ zeichnet er in naturalistischer Filmsprache das an Höhen und Tiefen nicht arme Leben des amerikanischen Mixed-Martial-Arts-Pioniers Mark Kerr nach – mit einem großartigen Hauptdarsteller: Dwayne „The Rock“ Johnson, bislang vor allem als steinernes Action-Monument („Fast & Furious“) unterfordert, spielt sich mit dieser sensitiven Performance in die Höhen der kommenden Awards Season.
Träume von gestern
Das älteste Filmfestival der Welt, begründet 1932, muss nicht nur Seismograf für gegenwärtige Befindlichkeiten sein, sondern stets auch auf die Geschichte seines Mediums anspielen: Wenn die im Februar 1933, wenige Monate nach der Inauguration der Filmfestspiele geborene US-Schauspielerin Kim Novak am vergangenen Montag am Lido für ihr Lebenswerk geehrt wurde, dann hatte das auch mit der unbändigen Sehnsucht dieses Festivals nach dem alten, dem klassischen Hollywood zu tun. Als Femme fatale in Alfred Hitchcocks „Vertigo“ verewigte sie sich 1958, drehte aber in ihrer Glanzzeit, zwischen 1955 und 1964, auch mit Otto Preminger, Billy Wilder und George Sidney. Nun, 92 Jahre alt, nahm sie sichtlich bewegt, in strahlend grüner Robe, die Laudatio Guillermo del Toros und die späte Würdigung entgegen – mit einem flammenden Plädoyer für Demokratie und Kooperation, für Freiheit und Wahrheit.
Obwohl Österreichs Filmszene in Venedig 2025 kaum eine Rolle spielte, war Wien am Rande präsent: In Gastón Solnickis „The Souffleur“, in der „Orizzonti“-Nebenreihe zu sehen, schlendert Willem Dafoe als fiktiver Manager des Hotels Intercontinental durch exquisite Retro-Szenerien und eine nicht existente Spielhandlung.
Nicht einmal lose Fäden eines wie auch immer assoziativen Gewebes gewährt der argentinische Filmemacher, verzettelt sich lieber in nebeligen Andeutungen und melancholischen Stimmungen, hat allenfalls etwas zu zeigen, aber nichts mitzuteilen. Wien präsentiert er als zeitverlorenes Vakuum, als Wolkenkuckucksheim, in dem all das, was uns betreffen könnte, Pause hat.