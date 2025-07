Pas de deux! Meg Stuart & Francisco Camacho beim Wiener ImpulsTanz-Fest

Im nordportugiesischen Braga spielt man an diesem Frühlingsabend das Stück „steal you for a moment“ im imposanten Theatro Circo, das an der Avenida da Liberdade liegt, der Prachtstraße der Stadt. Meg Stuart und Francisco Camacho sind seit dreieinhalb Jahrzehnten eng befreundet, einander seit den Anfängen ihrer choreografischen Praxis verbunden: Schon 1991, in Meg Stuarts Trio „Disfigure Study“, ihrem allerersten abendfüllenden Werk, trat Camacho als Tänzer auf. 2007 frischte man das gemeinsame Schaffen auf: „Blessed“ gestaltete Camacho bereits mit. In „steal you for a moment“ steht er mit Stuart, die den beiden früheren Werken nur die Form gab, nicht selbst tanzte, erstmals für einen avantgardistischen Pas de deux auf der Bühne.

Am Ende liegen sie beide auf der Bühne und unterhalten sich, als wäre kein Publikum im Raum. Sie habe peinlicherweise erst unlängst herausgefunden, sagt die Amerikanerin Meg Stuart dann zu dem Portugiesen Francisco Camacho, dass sie seinen Vornamen über all die Jahre falsch ausgesprochen habe: „Francisco“, wie in „San Francisco“ – und das „s“ eben nicht als „sch“, das „o“ nicht wie ein „u“. Camacho winkt ab, das sei nicht wichtig, in Freundschaften zähle anderes.

Meg Stuart, geboren 1965 in New Orleans, gilt als eine der avanciertesten Stimmen im Gegenwartstanz. Schon deshalb gehört sie zu den Stammgästen des Wiener ImpulsTanz-Festivals, das am Donnerstag kommender Woche eröffnet wird und die Stadt einen ganzen Monat lang (bis 10. August) mit einem prominent besetzten Performance-Programm, mit Workshops, Installationen und allnächtlichen Partys überziehen wird. Mit „Can I steal you for a moment (or a month)“ hat ImpulsTanz-Chef Karl Regensburger sein Vorwort im diesjährigen Katalog überschrieben, damit nicht nur auf Stuarts und Camachos Stück anspielend, sondern auch auf seine eigene ironisch-kriminelle Energie als Publikumsdieb.

Als Duett gestaltet, geht „steal you for a moment“ von der sardischen Nuraghenkultur der Bronzezeit aus, einer einzigartigen Turmbau-Methode. Man merkt das allenfalls an den kleinen Holzpyramiden, die als Sandformen dienen und auf der Bühne stehen. Francisco Camacho lebt seit 2011 in Lissabon und Sardinien. Er hatte die ursprüngliche Recherche initiiert. Als man anfing, über das Projekt nachzudenken, sagt er, sei es zunächst sein Wunsch gewesen, „diesen Ort mit Meg zu teilen“.

Camacho spaziert aus der Garderobe des Theaters. Im alten Café Benamor, unweit des Theaters, wartet Meg Stuart bereits. Ursprünglich hatte sie Camacho gebeten, ein Solo für sie zu kreieren. Und noch als sie das erste Mal nach Sardinien reisten, sei es genau darum gegangen. „Aber nach ein paar Proben wurde klar: Wir mussten gemeinsam tanzen!“ So entstand ein Duett, das eine vier Jahrtausende alte Kultur choreografisch verwandelt und allegorisiert. Camacho habe sich mit Dingen befassen wollen, die seiner choreografischen Praxis fremd waren. „Meg und ich saßen somit im selben Boot.“