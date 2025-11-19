Kultur auf Rezept: Hokuspokus oder Heilmittel?
Fängt so eine Museumstour an? Es ist der 11. November, ein Tag mit viel Sonne und noch mehr Geschrei. In der Bregenzer Fußgängerzone wird um 11.11 Uhr der Fasching eröffnet. Menschen in Maskerade, die vom Narrenruf „Ore ore“ nicht genug bekommen.
Es wird, so viel darf verraten werden, auf diesem Streifzug zwischen Bregenz und Hohenems einiges aufeinanderprallen: Narretei und Manie, Betäubungsmittel und Blitzsauberland, dazu ein Ausstellungshaus und vier Menschen, die über die jüngst angeregte Anordnung „Museum auf Rezept“ Auskunft geben werden.
Das Vorarlberg Museum am Kornmarktplatz nahe dem Bodenseeufer liegt da wie hingepinselt. Ein einladender Bau im Bregenzer Zentrum – der doch nicht für alle da ist. „Wie bekommen wir jene ins Haus, die mit Kunst wenig bis nichts anfangen können?“, fragt Kathrin Dünser in den turnhallengroßen Empfangsraum. Dünser arbeitet hier seit vielen Jahren als Kuratorin. „Neigungsgruppe Museumsflirt“, lacht sie.
Deshalb hat sie „Museum auf Rezept“ ins Leben gerufen: 1000 Freikarten, niederschwellig an interessierte Ärztinnen und Ärzte verteilt, die wiederum ausgewählten Patientinnen und Patienten einen Besuch im Vorarlberg Museum „verordnen“ können. Kunst auf Krankenschein. Ticket statt Tabletten. Ausstellungs- statt Apothekenvisite.
Über 300 Freikarten wurden bereits geordert, Onkologinnen, Psychotherapeuten, Augenärzte, Psychiaterinnen, Hausärzte haben sich gemeldet. Dünser spricht lebhaft über „Museum auf Rezept“, angereichert mit Zitaten und Studienhinweisen. In Großbritannien startete 2014 das Pilotprojekt „Museums on Prescription“, im kanadischen Montreal verschreiben Ärztinnen und Ärzte seit 2018 Besuche im Museum. In Frankreich und Belgien, im schweizerischen Neuchâtel und in der Berliner Charité werden Ausflüge in Ausstellungen als Arznei angeboten. „Social Prescribing“ nennt sich die Praxis inzwischen, für die das Wiener Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz seit 2021 Mittel zur Verfügung stellt; 24 Einrichtungen wurden bislang unterstützt, im Sommer 2025 wurde erneut ein Fördervolumen von 4,8 Millionen Euro ausgelobt.
In Bregenz lästern dennoch manche, „Museum auf Rezept“ sei ein reiner PR-Coup. Dünser sagt: „Es schadet überhaupt nicht, Menschen, die noch nie ein Museum besucht haben, in ein solches zu locken.“
Wie zum Beispiel in den „Blickraum“ im vierten Stock des Vorarlberg Museums. Eine langgestreckte Sitzbank in einem knapp 100 Quadratmeter großen Raum, in mattem Schwarz gehalten, mit Weitwinkelblick auf den Bodensee. Eine Handreichung zum Schauen und Stillschweigen.
Wenige Gehminuten entfernt liegt die Praxis von Petra Steger-Adami, die beim Händeschütteln sagt, sie sei „Krankenkassenpsychiaterin aus Begeisterung“. Steger-Adami behandelt in der Regel die schweren Fälle, psychisch kranke Menschen mit kaum vorhandenen finanziellen Reserven. „‚Museum auf Rezept‘ eröffnet neue Möglichkeiten“, sagt Steger-Adami, wacher Blick hinter beeindruckend großen Brillengläsern: „Meine Patienten können etwas Neues und Besonderes erleben.“ Die Ärztin orientiert sich in ihrer Arbeit am sogenannten biopsychosozialen Modell, am Zusammenspiel dreier Ebenen, den biologischen, psychischen und sozialen Lebenseinflüssen.
„Museum auf Rezept“ treibe die soziale Säule auf einfache Weise ein wenig in die Höhe:
„Depressive Akademiker werde ich sicher nicht nach nebenan ins Museum schicken. Ein solches unentgeltlich zu besuchen, ist wie geschaffen für Menschen, die davon nicht einmal eine Idee hatten, die sich zwar in Supermärkten bewegen, denen jedoch jegliche kulturelle Teilhabe weggebrochen ist.“ Kunst, sagt Steger-Adami zum Abschied, sei bekanntlich oft mit Widerhaken versehen. „Ein bisschen aus der Mitte gerückt, wie viele meiner Patientinnen und Patienten. In einem Museum ist man nie ganz allein mit seinen Problemen. ‚Museum auf Rezept‘ nimmt Schwellenängste.“
Weiter nach Hohenems zu Alexandra Rümmele-Waibel, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Obfrau der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bei der Ärztekammer für Vorarlberg. In ihrer Praxis müssen die Schuhe beim Eingang ausgezogen werden, was zur Folge hat, dass man Rümmele-Waibel in Socken gegenübersitzt. Ein bisschen Karneval auch in Hohenems. Rümmele-Waibel sagt: „Die Ärztekammer unterstützt jede Initiative, die Menschen aus ihren vier Wänden lockt, die sozialem Rückzug und Vereinsamung entgegenwirkt.“ Beim Anziehen der Schuhe sagt sie noch einen kurzen Satz mit viel Gewicht: „Der Blick auf den anderen hat in den vergangenen Jahren nachgelassen.“
Wer Philipp Staples treffen will, muss ein paar Autominuten fahren, die eingeschlagene Glastür seiner Hausarztpraxis öffnen, den Raum mit dem Totenschädel auf dem Schreibtisch betreten.
In Vorarlberg herrscht das Diminutiv. Ländle. Schönes Tägle, das bekommt man hier oft zu hören. Die Verkleinerungsform verdeckt auch jene Zustände, mit denen Staples Tag für Tag konfrontiert ist. „Die Museumsaktion ist wie Weihnachten und Ostern zugleich“, sagt der Arzt, der sich selbst „Randgruppen- und Brennpunktarzt“ nennt und unter seinem weißen Mantel ein Ganzkörper-Tattoo trägt. Staples weiß nur zu genau, dass das blitzblanke Ländle nicht immer und überall so ghörig ist, wie es sich nach außen hin gibt. „Nicht wenige Menschen, viele davon mit Migrationshintergrund, können sich einen Museumsbesuch nicht leisten, sind aufgrund von Drogensucht und Alkoholmissbrauch von jedem Miteinander ausgeschlossen.“
Staples hat bereits 20 Freikarten für das Vorarlberg Museum verteilt. Er wird gemeinsam mit seiner Patientengruppe das Haus besuchen. Seinen Eintritt für die Museumstour wird er selbst berappen.