Wie zum Beispiel in den „Blickraum“ im vierten Stock des Vorarlberg Museums. Eine langgestreckte Sitzbank in einem knapp 100 Quadratmeter großen Raum, in mattem Schwarz gehalten, mit Weitwinkelblick auf den Bodensee. Eine Handreichung zum Schauen und Stillschweigen.

Wenige Gehminuten entfernt liegt die Praxis von Petra Steger-Adami, die beim Händeschütteln sagt, sie sei „Krankenkassenpsychiaterin aus Begeisterung“. Steger-Adami behandelt in der Regel die schweren Fälle, psychisch kranke Menschen mit kaum vorhandenen finanziellen Reserven. „‚Museum auf Rezept‘ eröffnet neue Möglichkeiten“, sagt Steger-Adami, wacher Blick hinter beeindruckend großen Brillengläsern: „Meine Patienten können etwas Neues und Besonderes erleben.“ Die Ärztin orientiert sich in ihrer Arbeit am sogenannten biopsychosozialen Modell, am Zusammenspiel dreier Ebenen, den biologischen, psychischen und sozialen Lebenseinflüssen.

„Museum auf Rezept“ treibe die soziale Säule auf einfache Weise ein wenig in die Höhe:

„Depressive Akademiker werde ich sicher nicht nach nebenan ins Museum schicken. Ein solches unentgeltlich zu besuchen, ist wie geschaffen für Menschen, die davon nicht einmal eine Idee hatten, die sich zwar in Supermärkten bewegen, denen jedoch jegliche kulturelle Teilhabe weggebrochen ist.“ Kunst, sagt Steger-Adami zum Abschied, sei bekanntlich oft mit Widerhaken versehen. „Ein bisschen aus der Mitte gerückt, wie viele meiner Patientinnen und Patienten. In einem Museum ist man nie ganz allein mit seinen Problemen. ‚Museum auf Rezept‘ nimmt Schwellenängste.“

Weiter nach Hohenems zu Alexandra Rümmele-Waibel, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Obfrau der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bei der Ärztekammer für Vorarlberg. In ihrer Praxis müssen die Schuhe beim Eingang ausgezogen werden, was zur Folge hat, dass man Rümmele-Waibel in Socken gegenübersitzt. Ein bisschen Karneval auch in Hohenems. Rümmele-Waibel sagt: „Die Ärztekammer unterstützt jede Initiative, die Menschen aus ihren vier Wänden lockt, die sozialem Rückzug und Vereinsamung entgegenwirkt.“ Beim Anziehen der Schuhe sagt sie noch einen kurzen Satz mit viel Gewicht: „Der Blick auf den anderen hat in den vergangenen Jahren nachgelassen.“

Wer Philipp Staples treffen will, muss ein paar Autominuten fahren, die eingeschlagene Glastür seiner Hausarztpraxis öffnen, den Raum mit dem Totenschädel auf dem Schreibtisch betreten.

In Vorarlberg herrscht das Diminutiv. Ländle. Schönes Tägle, das bekommt man hier oft zu hören. Die Verkleinerungsform verdeckt auch jene Zustände, mit denen Staples Tag für Tag konfrontiert ist. „Die Museumsaktion ist wie Weihnachten und Ostern zugleich“, sagt der Arzt, der sich selbst „Randgruppen- und Brennpunktarzt“ nennt und unter seinem weißen Mantel ein Ganzkörper-Tattoo trägt. Staples weiß nur zu genau, dass das blitzblanke Ländle nicht immer und überall so ghörig ist, wie es sich nach außen hin gibt. „Nicht wenige Menschen, viele davon mit Migrationshintergrund, können sich einen Museumsbesuch nicht leisten, sind aufgrund von Drogensucht und Alkoholmissbrauch von jedem Miteinander ausgeschlossen.“

Staples hat bereits 20 Freikarten für das Vorarlberg Museum verteilt. Er wird gemeinsam mit seiner Patientengruppe das Haus besuchen. Seinen Eintritt für die Museumstour wird er selbst berappen.