Regiedebüts als Schwebezustände: hochklassiges junges Kino aus Wien
Die Welt ist zu kompliziert, um ihr mit simplen Gleichungen beizukommen. Warum sollten die Versuche, den Verhältnissen um uns gerecht zu werden, nicht ebenso unübersichtlich sein wie diese selbst? Schon die Titel jener beiden Filme, die dieser Tage in Österreichs Kinos gelangen, scheinen um die Ecke denken, über die Bande spielen zu wollen – in beiden steckt aber auch eine ironische Handlungsanweisung, eine Hilfeleistung für schwierige Momente: „Wenn du Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst“, so heißt der eine Film. Der andere nennt sich, nur unwesentlich schlichter, „How to be Normal and the Oddness of the Other World“.
So labyrinthisch die Titel, so anspielungsreich ihre Basisbotschaften: Das Unbehagen lässt sich im Zaum halten, und sonderbarer als der Wunsch nach Anpassungsleistung ans „Normale“ ist die Welt auf der anderen Seite, jenseits des Gewöhnlichen, auch nicht. Wer irrational, also „verrückt“ auf die Gegenwart reagiert, hat vielleicht mehr von ihr verstanden, als all die bestens Integrierten und amtlich Etablierten.
Pia beispielsweise hat vieles begriffen. Sie ist Mitte 20 und kommt gerade aus der Psychiatrie (Diagnose: bipolar), um ihr altes Kinderzimmer wieder zu beziehen und Anschluss an Alltag, Liebe und Arbeit zu finden. Das ist aber nicht einfach, wenn einen kaum jemand mehr für „normal“ hält und das Stigma der Krankheit ihr überallhin vorauseilt wie eine Hiobsbotschaft. Florian Pochlatko, Regisseur und Autor von „How to Be Normal“, erzählt aus Pias Perspektive, porträtiert die Welt als Rätsel- und Splitterwerk.
Sein in Österreichs Kinos soeben gestarteter Film sei „sehr persönlich“, sagt Pochlatko, „aber nicht autobiografisch. Ich hatte genug Erfahrungen, um mir zuzutrauen, zu dem Thema etwas zu sagen.“ Die kaleidoskopische, nervöse Form habe sich „aus ebendieser Erfahrungswelt“ ergeben: „das Multiperspektivische, wenn Leute Zugriff auf einen haben und einem erklären, wie die Welt zu sein habe, dieses Flirrende, Manische.“ Die Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron stellt Pia in „How to Be Normal“ nicht als Opfer der Umstände, sondern als eine Art Naturgewalt dar, die den Zumutungen ihrer Umwelt, den Vorurteilen, der Bürokratie und dem Medien-Overkill ihre innere Stärke, einen ganz speziellen Humor und eine Wildheit entgegensetzt, die man fatalerweise für Wahnsinn hält.
Normalität und Anderssein
Auch Anna kennt sich aus, obwohl sie erst halb so alt wie Pia ist. Die Zwölfjährige lebt mit ihrer gehörlosen Mutter in einer kleinen Wiener Wohnung, doch das Innenstadtgymnasium, in das sie nun kommt, ist primär von Kindern aus begüterten Haushalten besucht. Das verunsichert die selbstbewusste Anna wenig, zumal sie in der eigenwilligen Mara, die von ihrem queeren Vater erzogen wird, bald eine Verbündete findet. Grund zu leiser Verstimmung hat sie dennoch: Am Skikurs der Schule kann sie aus Geldnot nicht teilnehmen, und ihre Mutter bringt einen neuen Liebhaber mit nach Hause. Doch das Anderssein hat seine eigenen Glücksoptionen. Auch dem Film „Wenn du Angst hast …“ liegt die Überzeugung zugrunde, dass das „Normale“ ein vielleicht bequemeres, aber keineswegs besseres Leben ermöglicht.
„Themen, die mich immer beschäftigt haben, sind Klasse und Klassenunterschiede, darüber habe ich auch in meinen Romanen schon geschrieben“, sagt Marie Luise Lehner, die diesen Film erdacht, geschrieben und inszeniert hat. „An der Filmakademie habe ich mich selbst finanziert, wurde nicht von den Eltern unterstützt, was durchaus kompliziert ist, wenn man rund 70 Stunden die Woche studieren muss.“
Beide Produktionen, die ihre Weltpremieren im vergangenen Februar bei den Filmfestspielen in Berlin feierten, wirken ästhetisch so originell, wie sie politisch informiert sind. Ein aus den frühen 1930er-Jahren stammendes Zitat des italienischen Philosophen Antonio Gramsci steht am Anfang von „How to Be Normal“: Die alte Welt liege im Sterben, die neue sei noch nicht geboren: Dies sei „die Zeit der Monster“. Gramsci meinte damit den einst heraufdämmernden Faschismus, insofern passt der Satz auch gute 90 Jahre später noch bestens.
Dann aber dreht „How to Be Normal“ auf, mit Nachrichten aus der Psychoabteilung des Klinikums Süd, mit einer wilden Melange aus Mockumentary, Avantgarde- und Horrorfilm, mit assoziativen Querschlägern und scharfzüngigem Witz.
Jugendliche Lebensrealitäten
Lehner und Pochlatko forschen, gerade auch durch die Stilisierung ihres Kinos, nah an den jugendlichen Lebensrealitäten Mitte der bedrückenden 2020er-Jahre: Sie arbeiten sich an Themen wie psychischer Gesundheit, Diversität, Queerness und Klassismus mit sozialkritischer Verve ab.
Florian Pochlatko, geboren 1986, spricht schnell und sprunghaft, wie sein Film, englische Begriffe fügt er spielerisch in seine manchmal ironischen, zuweilen auch angemessen zornigen Tiraden ein; das System müsse man challengen und sowieso out of the comfort zone arbeiten. Der enorme Enthusiasmus, den er seiner Arbeit entgegenbringt, ist greifbar, Pochlatko brennt für das Kino, für Eitelkeiten hat er weder Verwendung noch Eigenbedarf, als erster und schärfster Kritiker seiner selbst verfügt er über ein auf Hochtouren laufendes Über-Ich. 2013 legte er mit dem Teenager-Kurzfilm „Erdbeerland“ eine erste Talentprobe vor, erhielt dafür etliche Preise. Michael Haneke war sein Regieprofessor an der Wiener Filmakademie, zudem studierte er bei dem Poptheoretiker Diedrich Diederichsen an der Akademie der bildenden Künste. Ab 2013 verlagerte Pochlatko seinen Aktionsradius in den Musikvideobereich, während er über Jahre verzweifelt um die Chance kämpfte, sein Spielfilmdebüt zu drehen.
„Ich habe dieses Fördersystem und alle seine Gatekeeper mit Drehbuchfassungen regelrecht beworfen, aber es gelang mir nicht, meinen ersten Langfilm auf die Reihe zu kriegen“, erzählt Pochlatko im profil-Interview. „Trotz bester Ausbildung war das Vertrauen, innerhalb der Förderstruktur weiterarbeiten zu können, offenbar nicht gegeben.“ So sei es nicht nur ihm gegangen: Was man denn tun könne, das sei zur „großen Frage innerhalb unserer jungen Szene“ geworden. 2020 habe man einen etwa 50-köpfigen Think Tank gegründet, um die Struktur neu denken zu können – „und auch um zu betonen, dass es so nicht weitergehen kann“. Und dann sei man laufend mit Produktionsunternehmen konfrontiert, die wohlwollend erscheinen, „nach innen aber ausbeuterisch und patriarchal arbeiten“. Daran sei er „ein Jahrzehnt lang gescheitert".
Er habe in Österreich „die worst case experience mit Arthouse-Produktionsfirmen gemacht. Es war katastrophal: nur Verzögerungsarbeit, da wurde nie mit offenen Karten gespielt. Dir wird über Jahre versprochen: Nächstes Jahr drehen wir den Film. Und dann eben doch nicht. Aber arbeite ruhig weiter, hört man dann.“ Sein Projekt ging einfach nicht durch, „weil es nicht kategorisierbar war“. Die Situation sei „schizophren“ gewesen: „Die Headhunter der Produktionsfirmen haben mich verfolgt, aber am langen Arm verhungern lassen. Das ist wie ein Pyramidenspiel, wo die jeweils nächste Stufe wieder die Arbeit verzögert; es ist ein Flaschenhals, wo auf Förderebene gesagt wird, wir brauchen keine Neuen, haben eh genug tolle Regiekräfte. Man merkt es auch an dem Modell, das nach dem Zusammenbruch der Förderstruktur nun neu gebaut wird: Es basiert auf der Hoffnung, dass nicht alle geförderten Projekte durchfinanziert werden. Wir brauchen aber kein System, das darauf baut, dass gute Ideen hoffentlich unrealisierbar bleiben.“
Niemals beim Drehen schreien!
Marie Luise Lehner, 30, die ebenfalls an der Wiener Filmakademie studiert hat („Ich habe dort immer wieder Drehbücher verheimlicht, weil ich das Gefühl hatte, das werde man nicht verstehen“) und wie Pochlatko mit ungewöhnlichen kurzen Kinoerzählungen („Geh Vau“, 2019) aufgefallen ist, hat auf dem Weg zu ihrem ersten Spielfilm weniger zehrende Erfahrungen gemacht: Sie habe sehr lange geschrieben, aber dann sei alles schnell gegangen. „Wir sind durch alle Förderungen gerauscht. Es gab durchwegs positives Feedback auf mein Buch.“ Und anschließend, am Set, habe sie mit sehr vielen Frauen in leitenden Funktionen arbeiten können. Ihr war wichtig, eine andere Art der Zusammenarbeit zu etablieren: „respektvoller, weniger autoritär, flachere Hierarchien. Ich habe etwa dafür gesorgt, dass bei uns nie geschrien wird. Das klingt selbstverständlich, aber es wird an Sets erstaunlich viel geschrien; ich konnte das gut argumentieren wegen der Kinder, weil sie eine sichere Atmosphäre brauchen. Ich wollte einen liebevollen Ort schaffen, wo die Leute auch lachen, sich nicht so soldatisch verhalten, wie das oft an Filmsets üblich ist.“
„Wenn du Angst hast …“ ist farbintensiv gestaltet (Senfgelb und Bordeauxrot seien „die tragenden Farben“, so die Regisseurin), stark musikalisiert und mit einem betont diversen Ensemble entstanden: Lehners Auseinandersetzung mit Klassismus und Diskriminierung ist als Utopie formuliert, nicht als Problemfilm. „Eine Kollegin hat einmal zu mir gesagt, es gehe bei Filmen auch darum, was Leute daraus mitnehmen können. Diese Idee begleitet mich, denn oft sind Filme so, dass sehr viele Menschen nichts von ihnen haben. Auch klassische Heldenreisen können sehr frustrierend wirken, weil man selbst so wenig heroisch ist.“ Sie habe das Bedürfnis, Filme so zu machen, „dass Leute das Gefühl bekommen, von ihnen bestärkt zu werden. Es geht um Community, um Zusammenhalt.“
Die Protagonistin des Films, Anna, ist sehr sozial, auch eloquent. Im Arthouse-Kino, das so gern von Opferbereitschaft und Tristesse berichtet, ist das ungewöhnlich. „Die Anna-Figur entspricht mehr der Person, mit der ich mich identifiziere“, meint Lehner, „ich war auch ein Kind, das laut war und Raum eingenommen hat, auch wenn es auf Unverständnis gestoßen ist.“
Annas Resilienz sei biografisch begründet: „Das hat sie auch von ihrer Mutter gelernt, die eine Behinderung hat, so hat sie Ausgrenzung erlebt. Diese hat ihrer Tochter aber viel Stolz und Mut mitgegeben.“ Eine alleinerziehende Mutter, die gehörlos sei, müsse stark sein, um es hinzukriegen in dieser Welt. „Ich finde es wichtig, über Diskriminierung zu sprechen, ohne sie zu wiederholen. Man sieht sie bei mir daher nicht direkt. Es geht um Scham, um Klasse und Ableismus, um eine Alleinerzieherin, die im Kapitalismus nicht aufsteigen kann.“
Die vielfältigen musikalischen Zwischenspiele – von Tami T. bis Bipolar Feminin – rücken „Wenn du Angst hast…“ in die Nähe eines alternativen Musicals. Es habe ihr großen Spaß gemacht, so mit Musik zu arbeiten“, sagt der Regisseurin – „weil das auch eine Möglichkeit ist, als Filmemacherin mit einer Stimme, die über die gesprochene Sprache der Figuren hinausgeht, zu kommentieren, Haltung zu beziehen. Dadurch entsteht bisweilen auch ein Verfremdungseffekt, durch den man aus der Vollidentifikation mit den Figuren heraustritt und anfängt, über Themen anders nachzudenken.“
Nichtnarrative Einschübe, ungewohnte sinnliche Wahrnehmungen prägen Lehners Film, weil diese „die Essenz von Kindheit einfangen“. Wie man den kindlichen Blick in die Welt visuell übersetzen könne, habe sie sich gefragt. „Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen verträumter, ein bisschen magischer aus. Film kann so viel. Ich liebe es, drüber nachzudenken, was ein Film besser macht als ein literarischer Text, der ja mühelos in die Emotionen und Innenwelten seiner Figuren hineinfinden kann. Im Film sieht man Figuren von außen. Wie gelange ich trotzdem in deren Innenwelten?“
„Im System verrückt geworden“
In die Korridore der Psyche versuchte sich auch Pochlatko zu manövrieren. Wobei: Das Thema mental health hat er am eigenen Leib zu spüren gekriegt. „Ich bin einfach verrückt geworden in diesem System. Auch privat war ich mental lädiert, weil ich immer wieder gescheitert bin.“ Sein langjähriges Filmprojekt, einen klassischen Arthouse-Film, musste er mit der Pandemie hinter sich lassen; es war fertig entwickelt und gecastet, Pochlatko hatte die Drehorte, alles, nur kein Go. Und dann wurde der Produktionsfirma wieder alles zu riskant. „So kam meine Krise. Und ich landete im Gesundheitssystem, wurde medikamentös eingestellt. Aber der spannende Punkt kommt, wenn du diese Tabletten wieder absetzen willst. Man gerät plötzlich in körperliche Zuständen, die man nie erlebt hat, und keiner kann dir helfen. Ich habe sechs Jahre gebraucht, um das wieder loszuwerden.“
Die Energie und Heftigkeit seines Films erstaunt tatsächlich: „Ich wollte, dass das existiert, dass es möglich ist, so etwas Lachhaftes und Trashiges zu machen. Ich wollte mich frei spielen von dem Druck, von der Tatsache, dass meine Karriere, mein ganzes Leben davon abhängen würden. Dem wollte ich ein Schnippchen schlagen, indem ich das alles experimentell hielt. Und ich durfte meinen Film dann auch wirklich genau so machen – weil ich Partnerinnen gefunden habe wie die Firma GoldenGirls und etwa den Produzenten Arash T. Riahi; Leute mit Handschlagqualität, Haltung und Rückgrat, die einem menschlich und auf Augenhöhe begegnen.“
Ohne zu experimentieren wird man im Kino nicht weit kommen, wenn es darum gehen soll, die unmittelbare Gegenwart in den Blick zu nehmen. Erst dort, wo man unsicheren Boden betrete, werde es interessant, sagt Pochlatko. „Es muss möglich sein, in diesem Kulturbetrieb die ausgetretenen Pfade zu verlassen.“ Er habe sich irgendwann gesagt, er müsse jetzt eben das maximale Risiko eingehen, „vielleicht auch einen Bauchfleck hinlegen, aber alles nur Mögliche probieren, um ein Narrativ zu entwickeln, das völlig dysfunktional ist, aber trotzdem, auf seine Weise, ,funktioniert’. Das war mein sportlicher Ehrgeiz.“
Österreichs erste gehörlose Schauspielerin
Einer anderen Herausforderung hat sich Marie Luise Lehner gestellt: Wie berichtet man im Kino sensibel von dem Mut, alternative Lebensentwürfe zu verwirklichen? „Wenn ich als queere Person Filme sehe, die von Queerness handeln, aber von heterosexuellen Personen besetzt oder inszeniert sind, fällt mir das meist auf“, sagt sie. „Denn es gibt Logikfehler, die nur entstehen, weil man sich damit nicht auskennt." In den meisten Filmen, so Lehner, erscheinen – weil man immer mit den gleichen Komparsen und Agenturen arbeitet – alle Leute, die im Hintergrund vorbeilaufen, weiß und heterosexuell. „Und es fällt sofort auf, wenn es in einem Film nicht so ist. Im echten Leben sind die Verhältnisse viel diverser als im Kino."
Mit all den Leuten, die in ihren Film queere Personen spielen, sei sie befreundet. „Sie sind auch selbst queer, das ist naheliegend, denn ich habe das Gefühl, es gibt etwas in ihrer Körperlichkeit oder im Ausdruck, das kann man entweder sein oder nur mit sehr, sehr viel Studium versuchen, zu erzeugen.“
Natürlich sei es auch möglich, von Lebensrealitäten zu erzählen, „die nicht die eigenen sind. Ich als Nichtgehörlose habe einen Film gemacht, in dem es um Gehörlosigkeit geht. Aber ich habe eng kooperiert mit einer Frau, die gehörlos ist. Ich habe recherchiert und von ihr vieles erfahren. Mariya Menner hat mit mir nicht nur dramaturgisch gearbeitet, sondern auch die Rolle gespielt – und wurde so die erste gehörlose Schauspielerin Österreichs.“ Lehners Film wird ab 26. September österreichweit mit erweiterten, für gehörlose Menschen optimierten Untertiteln laufen.
Mit dem Unterhaltungsfilmemachen als familiäre Grundbedingung wuchs Florian Pochlatko in Graz auf. Sein Vater, der Produzent Dieter Pochlatko, betreibt mit Florians Bruder Jakob die EPO-Film, die sein Großvater 1955 gegründet hatte. „Mein Vater hat das Rechbauer geführt, ein Arthouse-Kino, das auch eine Videothek war. Ich kannte als Kind schon jedes John-Carpenter- und jedes Dario-Argento-Plakat. Das war meine Prägung. Und irgendwann lag halt eine Videokamera für den Familienurlaub herum. So habe ich begonnen, Amateurfilme zu drehen. Da erst habe ich realisiert, dass meine ganze Familie das macht. Und ich war extrem beleidigt, weil das nicht mein Ding allein ist.“ Die Haltung seines Vaters, der stets aus dem Bauch heraus produziert habe, ganz emotional, habe ihm imponiert. „Er sagt immer, wir seien wie eine Zirkusfamilie. Echte Unternehmer blicken auf dich herab, wenn du Filme produzierst. Das kann ich wirklich unterschreiben: Wir sind eine Art Zirkusfamilie.“
Aber ein Familienmitglied gab es, der ihn am deutlichsten beeinflusst habe: sein Onkel, der sich als Künstler Werner Pochath nannte. Er war Schauspieler, hatte Schurkenrollen in Jess-Franco-Filmen und diversen Italo-Western übernommen, an trivialen Werken wie „Horrorsex im Nachtexpress“ mitgewirkt. „Er war mit David Bowie befreundet, es gibt sogar eine Schlägerei-Szene in ,Schöner Gigolo, armer Gigolo’ (1978) zwischen ihm und Bowie. Werner war ein sprühender Mensch. Leider starb er früh, 1993, in der ersten Aids-Welle, als ich gerade sechs war. Ich habe eine Uhr von ihm geerbt, eine Swatch. Auf der steht: ,Don’t be too late’. Die trage ich mein Leben lang. Werner Pochath ist eigentlich mein Säulenheiliger. Auch weil er dieses Verkannte personifizierte. Man konnte nicht drüber sprechen, dass er in Sexploitation-Filmen spielt und künstlerischen Wahnsinn betreibt.“ Inzwischen kann man: Der Neffe trägt das Feuer weiter.