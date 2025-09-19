Regiedebüts als Schwebezustände: hochklassiges junges Kino aus Wien

Marie Luise Lehner, 30, die ebenfalls an der Wiener Filmakademie studiert hat („Ich habe dort immer wieder Drehbücher verheimlicht, weil ich das Gefühl hatte, das werde man nicht verstehen“) und wie Pochlatko mit ungewöhnlichen kurzen Kinoerzählungen („Geh Vau“, 2019) aufgefallen ist, hat auf dem Weg zu ihrem ersten Spielfilm weniger zehrende Erfahrungen gemacht: Sie habe sehr lange geschrieben, aber dann sei alles schnell gegangen. „Wir sind durch alle Förderungen gerauscht. Es gab durchwegs positives Feedback auf mein Buch.“ Und anschließend, am Set, habe sie mit sehr vielen Frauen in leitenden Funktionen arbeiten können. Ihr war wichtig, eine andere Art der Zusammenarbeit zu etablieren: „respektvoller, weniger autoritär, flachere Hierarchien. Ich habe etwa dafür gesorgt, dass bei uns nie geschrien wird. Das klingt selbstverständlich, aber es wird an Sets erstaunlich viel geschrien; ich konnte das gut argumentieren wegen der Kinder, weil sie eine sichere Atmosphäre brauchen. Ich wollte einen liebevollen Ort schaffen, wo die Leute auch lachen, sich nicht so soldatisch verhalten, wie das oft an Filmsets üblich ist.“

Er habe in Österreich „die worst case experience mit Arthouse-Produktionsfirmen gemacht. Es war katastrophal: nur Verzögerungsarbeit, da wurde nie mit offenen Karten gespielt. Dir wird über Jahre versprochen: Nächstes Jahr drehen wir den Film. Und dann eben doch nicht. Aber arbeite ruhig weiter, hört man dann.“ Sein Projekt ging einfach nicht durch, „weil es nicht kategorisierbar war“. Die Situation sei „schizophren“ gewesen: „Die Headhunter der Produktionsfirmen haben mich verfolgt, aber am langen Arm verhungern lassen. Das ist wie ein Pyramidenspiel, wo die jeweils nächste Stufe wieder die Arbeit verzögert; es ist ein Flaschenhals, wo auf Förderebene gesagt wird, wir brauchen keine Neuen, haben eh genug tolle Regiekräfte. Man merkt es auch an dem Modell, das nach dem Zusammenbruch der Förderstruktur nun neu gebaut wird: Es basiert auf der Hoffnung, dass nicht alle geförderten Projekte durchfinanziert werden. Wir brauchen aber kein System, das darauf baut, dass gute Ideen hoffentlich unrealisierbar bleiben.“

„Ich habe dieses Fördersystem und alle seine Gatekeeper mit Drehbuchfassungen regelrecht beworfen, aber es gelang mir nicht, meinen ersten Langfilm auf die Reihe zu kriegen“, erzählt Pochlatko im profil-Interview. „Trotz bester Ausbildung war das Vertrauen, innerhalb der Förderstruktur weiterarbeiten zu können, offenbar nicht gegeben.“ So sei es nicht nur ihm gegangen: Was man denn tun könne, das sei zur „großen Frage innerhalb unserer jungen Szene“ geworden. 2020 habe man einen etwa 50-köpfigen Think Tank gegründet, um die Struktur neu denken zu können – „und auch um zu betonen, dass es so nicht weitergehen kann“. Und dann sei man laufend mit Produktionsunternehmen konfrontiert, die wohlwollend erscheinen, „nach innen aber ausbeuterisch und patriarchal arbeiten“. Daran sei er „ein Jahrzehnt lang gescheitert".

„Wenn du Angst hast …“ ist farbintensiv gestaltet (Senfgelb und Bordeauxrot seien „die tragenden Farben“, so die Regisseurin), stark musikalisiert und mit einem betont diversen Ensemble entstanden: Lehners Auseinandersetzung mit Klassismus und Diskriminierung ist als Utopie formuliert, nicht als Problemfilm. „Eine Kollegin hat einmal zu mir gesagt, es gehe bei Filmen auch darum, was Leute daraus mitnehmen können. Diese Idee begleitet mich, denn oft sind Filme so, dass sehr viele Menschen nichts von ihnen haben. Auch klassische Heldenreisen können sehr frustrierend wirken, weil man selbst so wenig heroisch ist.“ Sie habe das Bedürfnis, Filme so zu machen, „dass Leute das Gefühl bekommen, von ihnen bestärkt zu werden. Es geht um Community, um Zusammenhalt.“

Die Protagonistin des Films, Anna, ist sehr sozial, auch eloquent. Im Arthouse-Kino, das so gern von Opferbereitschaft und Tristesse berichtet, ist das ungewöhnlich. „Die Anna-Figur entspricht mehr der Person, mit der ich mich identifiziere“, meint Lehner, „ich war auch ein Kind, das laut war und Raum eingenommen hat, auch wenn es auf Unverständnis gestoßen ist.“

Annas Resilienz sei biografisch begründet: „Das hat sie auch von ihrer Mutter gelernt, die eine Behinderung hat, so hat sie Ausgrenzung erlebt. Diese hat ihrer Tochter aber viel Stolz und Mut mitgegeben.“ Eine alleinerziehende Mutter, die gehörlos sei, müsse stark sein, um es hinzukriegen in dieser Welt. „Ich finde es wichtig, über Diskriminierung zu sprechen, ohne sie zu wiederholen. Man sieht sie bei mir daher nicht direkt. Es geht um Scham, um Klasse und Ableismus, um eine Alleinerzieherin, die im Kapitalismus nicht aufsteigen kann.“

Die vielfältigen musikalischen Zwischenspiele – von Tami T. bis Bipolar Feminin – rücken „Wenn du Angst hast…“ in die Nähe eines alternativen Musicals. Es habe ihr großen Spaß gemacht, so mit Musik zu arbeiten“, sagt der Regisseurin – „weil das auch eine Möglichkeit ist, als Filmemacherin mit einer Stimme, die über die gesprochene Sprache der Figuren hinausgeht, zu kommentieren, Haltung zu beziehen. Dadurch entsteht bisweilen auch ein Verfremdungseffekt, durch den man aus der Vollidentifikation mit den Figuren heraustritt und anfängt, über Themen anders nachzudenken.“

Nichtnarrative Einschübe, ungewohnte sinnliche Wahrnehmungen prägen Lehners Film, weil diese „die Essenz von Kindheit einfangen“. Wie man den kindlichen Blick in die Welt visuell übersetzen könne, habe sie sich gefragt. „Aus dieser Perspektive sieht alles ein bisschen verträumter, ein bisschen magischer aus. Film kann so viel. Ich liebe es, drüber nachzudenken, was ein Film besser macht als ein literarischer Text, der ja mühelos in die Emotionen und Innenwelten seiner Figuren hineinfinden kann. Im Film sieht man Figuren von außen. Wie gelange ich trotzdem in deren Innenwelten?“

„Im System verrückt geworden“

In die Korridore der Psyche versuchte sich auch Pochlatko zu manövrieren. Wobei: Das Thema mental health hat er am eigenen Leib zu spüren gekriegt. „Ich bin einfach verrückt geworden in diesem System. Auch privat war ich mental lädiert, weil ich immer wieder gescheitert bin.“ Sein langjähriges Filmprojekt, einen klassischen Arthouse-Film, musste er mit der Pandemie hinter sich lassen; es war fertig entwickelt und gecastet, Pochlatko hatte die Drehorte, alles, nur kein Go. Und dann wurde der Produktionsfirma wieder alles zu riskant. „So kam meine Krise. Und ich landete im Gesundheitssystem, wurde medikamentös eingestellt. Aber der spannende Punkt kommt, wenn du diese Tabletten wieder absetzen willst. Man gerät plötzlich in körperliche Zuständen, die man nie erlebt hat, und keiner kann dir helfen. Ich habe sechs Jahre gebraucht, um das wieder loszuwerden.“

Die Energie und Heftigkeit seines Films erstaunt tatsächlich: „Ich wollte, dass das existiert, dass es möglich ist, so etwas Lachhaftes und Trashiges zu machen. Ich wollte mich frei spielen von dem Druck, von der Tatsache, dass meine Karriere, mein ganzes Leben davon abhängen würden. Dem wollte ich ein Schnippchen schlagen, indem ich das alles experimentell hielt. Und ich durfte meinen Film dann auch wirklich genau so machen – weil ich Partnerinnen gefunden habe wie die Firma GoldenGirls und etwa den Produzenten Arash T. Riahi; Leute mit Handschlagqualität, Haltung und Rückgrat, die einem menschlich und auf Augenhöhe begegnen.“

Ohne zu experimentieren wird man im Kino nicht weit kommen, wenn es darum gehen soll, die unmittelbare Gegenwart in den Blick zu nehmen. Erst dort, wo man unsicheren Boden betrete, werde es interessant, sagt Pochlatko. „Es muss möglich sein, in diesem Kulturbetrieb die ausgetretenen Pfade zu verlassen.“ Er habe sich irgendwann gesagt, er müsse jetzt eben das maximale Risiko eingehen, „vielleicht auch einen Bauchfleck hinlegen, aber alles nur Mögliche probieren, um ein Narrativ zu entwickeln, das völlig dysfunktional ist, aber trotzdem, auf seine Weise, ,funktioniert’. Das war mein sportlicher Ehrgeiz.“

Österreichs erste gehörlose Schauspielerin

Einer anderen Herausforderung hat sich Marie Luise Lehner gestellt: Wie berichtet man im Kino sensibel von dem Mut, alternative Lebensentwürfe zu verwirklichen? „Wenn ich als queere Person Filme sehe, die von Queerness handeln, aber von heterosexuellen Personen besetzt oder inszeniert sind, fällt mir das meist auf“, sagt sie. „Denn es gibt Logikfehler, die nur entstehen, weil man sich damit nicht auskennt." In den meisten Filmen, so Lehner, erscheinen – weil man immer mit den gleichen Komparsen und Agenturen arbeitet – alle Leute, die im Hintergrund vorbeilaufen, weiß und heterosexuell. „Und es fällt sofort auf, wenn es in einem Film nicht so ist. Im echten Leben sind die Verhältnisse viel diverser als im Kino."

Mit all den Leuten, die in ihren Film queere Personen spielen, sei sie befreundet. „Sie sind auch selbst queer, das ist naheliegend, denn ich habe das Gefühl, es gibt etwas in ihrer Körperlichkeit oder im Ausdruck, das kann man entweder sein oder nur mit sehr, sehr viel Studium versuchen, zu erzeugen.“