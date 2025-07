Seiten-Bühne: Peymann und profil

„Welch ein Tag!“, notierte der legendäre Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld am 4. November 1988 in sein Tagebuch. Es war der Tag der Premiere von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ am Wiener Burgtheater, Regie: Claus Peymann. „Zwei Monate lang skandalumwitterter Sturm. Soll das Stück verboten werden, soll Peymann Österreich verlassen? Schmutztiraden und Drohungen gegen Bernhard. Am Tage Demonstrationen, dann Gegen-Demonstrationen, schließlich Gegen-Gegen-Demonstrationen. (…) Das Theater musste sich gegen die Unterstellung im österreichischen Parlament wehren, es habe aus Angst vor Tumulten Karten nur an Sympathisanten gegeben. Das ist nicht der Fall. Freilich hatte Peymann Politiker, so den österreichischen Außenminister, als ‚Freikartenschnorrer, die wir nicht brauchen im Theater‘ bezeichnet.“

Der „Heldenplatz“-Skandal vom Herbst 1988 hat einen seiner Ursprünge im profil. Im August 1988 veröffentlichte Kulturredakteurin Sigrid Löffler nach einem einigermaßen österreich- und burgtheaterkritischen Interview Peymanns in der deutschen „Zeit“ (das in der österreichischen Presse sowie deren Leserbriefseiten reflexartig skandalisiert wurde) einen Text, in dem sie die politischen Mechanismen dieses „Kulturkampfs“ erörterte: „Er tobt vollkommen unabhängig von seinen jeweiligen Anlässen. Der Anlass ist einmal eine Oratoriumsinszenierung, die keiner gesehen hat, ein andermal ein Zeitungsinterview, das keiner gelesen hat, und schließlich ein Denkmal, das keiner kennt. Doch der Wut des öffentlichen Streits tut das keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Aufregung wird umso größer, je weiter sie sich von ihren Anlässen entfernt. Wo es am Urteil gebricht, hat das Vorurteil freie Bahn – das Vorurteil gegen Juden, Ausländer und Kommunisten.“