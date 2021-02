Sheryl Crow covert Bill Withers’ „Lonely Town, Lonely Street“

Die US-Sängerin Sheryl Crow hat den Song vom 1972er-Album „Still Bill“ jetzt gemeinsam mit dem Musiker Citizen Cope gecovert – und bringt die alles umgreifende Melancholie Withers’ in ihrer sanften Bearbeitung auf den Punkt. „Ich liebe Bill Withers. Sein Tod war ein schwerer Schlag“, schreibt die 58-Jährige in einem Statement auf ihrer Website. Die aktuellen Herausforderungen seien so schon schwer genug, erzählt sie weiter, selbst wenn man ohnehin nur versucht, von Tag zu Tag zu leben. „Don't impress the people that you meet,“ heißt es in der Großstadtdschungel-Beobachtung: „You might as well be a lonely walker in a lonely town, on a lonely street.“