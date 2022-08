Sophia Blenda: "Mein Hauptinstrument ist meine Stimme"

Das Klavier, das im Zentrum ihres Schaffens steht, spielt sie seit ihrer Kindheit. Bisher hat sie es eher dafür verwendet, sich selbst beim Singen zu begleiten. Virtuos gespielt habe sie nie, meint sie mit einem Lachen: „Mein Hauptinstrument ist meine Stimme.“ Bei den Indierockern Culk, die sie 2017 mit Freunden gegründet hat, bedient sie zudem Synthesizer und Gitarre. Für ihr Soloalbum hat sie ihr Repertoire noch einmal erweitert, spielte mit elektronischer Musik, bastelte einfache Beats mit der Software Garage Band, die es dann, obwohl nicht perfekt ausgearbeitet, doch auf das Album geschafft haben. Dieser ganz besondere Vibe, erzählt sie, den sie beim Songwriting gespürt habe, ließ sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Ergebnis: ein Album, das organisch und warm klingt, als hätte sie die Songs live eingespielt.

Kein Anfang und kein Ende

Das Album ist ein stilles Meisterwerk zwischen Kammerpop, entrückten Ambient-Flächen und dieser eindringlichen Stimme geworden, das gerade durch seine Unaufgeregtheit Dringlichkeit entwickelt. Man merkt das daran, dass man beim Hören nicht nervös von Track zu Track springen will, sondern lieber von Anfang bis Ende den leisen und lauteren Tönen lauschen möchte und irgendwann nicht mehr weiß, welches Lied da gerade von einem Besitz ergriffen hat. Es gibt, und das ist das Paradoxe an diesem Stück Popkunst, hier eigentlich keinen Anfang und kein Ende – alles ist in Bewegung, alles fließt. Für Blenda funktioniert das Werk wie ein Tagebuch, in dem sie zwischen Ernst und Spaß, zwischen deutschen und englischen Lyrics wechseln kann. Thematisch geht es um die schier unmöglichen Erwartungen an eine Mutterschaft („Hysteria“), um Vertrauen („Schwester“) und die unerträgliche Leichtigkeit des Seins („Fun“). Sophia Blenda schafft es, aus schwierigen Themen eingängige Popmusik zu machen; sie singt über ein Stück Stoff („BH“), das immer noch als Machtinstrument benutzt wird, und über die Frage, warum der weibliche Körper ein Politikum darstelle. Als Heranwachsende müsse man lernen, sich von den eigenen Ängsten nicht lähmen zu lassen. Eine typische Sophia-Blenda-Textzeile: „Fear don’t lead me anymore“, die Angst wird mich nicht mehr leiten, „I’m fearless, I’m fierce“ und: „Die Heiterkeit hol ich mir selbst.“

Ein zweites Treffen im Wiener Café Jelinek. Fotos werden gemacht, man spricht weiter, über die Musik, das Leben, die Gegenwart. Ihr Album „Die neue Heiterkeit“ wird sie am 17. September in der Roten Bar im Wiener Volkstheater gemeinsam mit ihrer Begleitband präsentieren. Bleibt die Frage, ob sie nie Angst hatte, mit ihrer Kunst zu viel von sich selbst, von ihren Ängsten, Gefühlen und Geheimnissen preiszugeben? Es sei nicht leicht, diese Themen immer wieder zu wiederholen, meint sie. Als Künstlerin sei es andererseits ihre Aufgabe, Geschichten zu objektivieren, sie an ihr Publikum freizugeben, den Songs auch ein Eigenleben zu verschaffen. „Die Interpretation überlasse ich dann anderen.“