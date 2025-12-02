Soundtracks für die Einsamkeit: Das zarte Debüt der Band Telll

Wer oder was mag hinter dem etwas kryptischen Signet Telll stecken? Und nein, ein Tippfehler ist das nicht: Die drei Endbuchstaben im Namen der Band weisen vielmehr auf einen gewissen Nachdruck hin. Das ist aber bereits die erste falsche Fährte, denn das Debütalbum des nämlichen Musikprojekts, „Eleven Kinds of Loneliness“, setzt auf formvollendete Pop-Fragilität, auf klanglichen Feinsinn.

Der Titel ist einem berühmten Stück amerikanischer Literatur entlehnt: Auf die Kurzgeschichten selbst, die der junge Richard Yates zwischen 1951 und 1961 verfasste (und 1962 unter „Eleven Kinds of Loneliness“ erstmals publizierte), bezieht man sich jedoch nicht direkt. Die elf Songs des Albums sind keine Variationen der elf short stories des Buchs.