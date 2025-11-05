Zwischen Himmel und Hölle: Neues Album der Rock-Institution Naked Lunch
Ein zarter Hang zur Bipolarität ist diesem Album eingeschrieben. Der Weltumarmung, die sich in der Opener-Hymne „To All and Everyone I Love“ findet, folgt jähe Ernüchterung mit dem Einminüter „Only Hollow“, der die Leere unterhalb von Ruhm und Wohlgefühl beschreibt. „Lights (and a Slight Taste of Death)“ heißt das neue Produkt der 1991 in Kärnten gegründeten Band Naked Lunch. Und es ist dementsprechend emotional geraten, als Reise zwischen Himmelhohem und tödlich Betrübtem, tour-retour. Diese Musik taucht ab in dunkle Zonen – und freut sich dann doch unbändig über das Leben. Sogar das „Going Underground“, der Abstieg ins Totenreich, mündet klanglich in eine Art Hochgefühl.
Eine „ewige Zerrissenheit“, attestiert Naked-Lunch-Frontmann Oliver Welter, 58, gebürtiger Klagenfurter, sich selbst, ein „haltloses Pendeln“ zwischen Licht und Finsternis, „der dringlichen Umarmung aller und der bloßen Zerstörung meiner selbst“. Diesen Zwiespalt habe man bei Naked Lunch stets feststellen können – bis auf die „Songs für the Exhausted“ (2004), die seien „durchgehend finster“. Aber sonst habe es in seiner Musik immer auch „diese Möglichkeit eines besseren Lebens, einer Utopie“ gegeben. „Ich bin aber derjenige, der bei jeder Hochzeit sofort an Scheidung denken muss. Ich habe diesen fatalistischen Blick.“ So sei die neue, auch liebestrunkene Platte „schon speziell“.
„Lights“ ist das siebente oder achte Naked-Lunch-Album, je nachdem, ob man die erste EP mitzählt oder nicht. Herwig Zamernik, der zwischen 1992 und 2013 bei Naked Lunch als Welters kongenialer Partner agierte, ist nicht mehr Teil der Band, die Zusammenarbeit wurde beidseitig ad acta gelegt. Das sei definitiv vorbei, bestätigt Welter. Er müsse aber auch „eine Lanze für Herwig brechen: Ich kenne wenige, die Musik so gut verstehen, Sound definieren, Produktionsweisen variieren können.“
Stagnation, nicht Blockade
Zwölf Jahre liegt „All is Fever“, das letzte Naked-Lunch-Album, zurück. „Es war keine Blockade, es waren Jahre der Stagnation“, sagt Oliver Welter sachlich. „Man ist einfach nicht mehr glücklich mit den Dingen, die man macht. Es ist ja nicht so, dass ich fünf Jahre lang kein Lied schreibe. Aber es herrscht Unzufriedenheit, die einem das eigene Schaffen verleidet.“
In den letzten fünf Jahren hat er zwei komplette, bereits vorproduzierte Alben wieder verworfen. „Die liegen in einer Schublade, ganz weit weg. Ich habe eben auch dieses klassische Corona-Album geschrieben. Aber es erschien mir, als die Welt wieder eine andere wurde, so deplatziert, mimosenhaft, kleingeistig.“ Selbstkritik sei für solches Denken jedoch „das falsche Wort“, meint Welter. „Das ist auch Selbstzerfleischung. In diese Zustände manövriert man sich selbst. Wenn die Selbstzweifel überhandnehmen, kann das wirklich krankhaft werden.“ Wie schmerzhaft das kreative Verglühen sein kann, hat er bei anderen erlebt, bei Naked-Lunch-Gründungsmitglied Georg Timber-Trattnig etwa, der seinem Alkoholismus infolge mangelnder Anerkennung als Dramatiker 33-jährig erlag. Er selbst, so Welter, verliere sein Selbstbewusstsein, wenn er eine lange Schaffenskrise habe, „die ja in Wahrheit keine Krise ist; ich bin dann nur mit den Dingen, die ich herstelle, nicht mehr einverstanden. Und das schmälert mein Selbstbewusstsein derart, dass ich mich kaum mehr auf die Straße traue, weil ich denke, alle merken, was ich für ein Loser bin.“
Die 14 Tracks auf „Lights“ sind klassizistisch, elementar im besten Sinne und reich an Melodien, die klingen, als wären sie schon immer da gewesen. „The Argument“, das berührende finale Album des US-Songwriters Grant Hart, kommt einem in den Sinn. Die Assoziation sei stimmig, meint Welter, in den frühen 1990er-Jahren habe Naked Lunch Hart auf dessen Tour begleitet.
Gitarre statt Moped
Oliver Welter ist ein fantastischer, ausdrucksstarker Sänger, er spielt Gitarre und Klavier, gelernt hat er das alles nicht. Als Autodidakt hat er sich selbst dahin gebracht, wo er heute steht. „Ich komme aus sehr bodenständigen, um nicht zu sagen: tristen Verhältnissen. Das Erlernen eines Musikinstruments war so ziemlich das Letzte, das man da am Radar hatte. In diesem Milieu gibt es andere Programme, die für einen vorgesehen sind.“ Dennoch entwickelte er schon als Teenager Musikaffinität. Er habe sich zum Beispiel zur Konfirmation kein Goldkettchen schenken lassen und kein Moped, er wollte eine Gitarre haben. Am Konservatorium attestierte man ihm „völlige Talentlosigkeit“. Dann gründe man eben trotzdem Bands, „so hab ich wahnsinnig viel Gitarre gespielt, Stunden um Stunden, jeden Tag“. Seinem Sohn, dem Musiker Oskar Haag, hat er das Popvirus früh weitergegeben.
Wagnissen setzt sich Welter nicht ungern aus. Er schreibt Filmsoundtracks und Theatermusik, tritt nebenbei auch als Schauspieler auf, zuletzt in Evi Romens Film „Happyland“. Schuberts Liederzyklus „Winterreise“, den er mit der Pianistin Clara Frühstück 2021 auf die Bühne brachte, hätte krachend schiefgehen können. Da habe er ein halbes Jahr gezaudert, erzählt er. Und dann habe man dreieinhalb Jahre daran geprobt. „Vor diesem Monstrum Schubert hatte ich Angst. Das war eine immense Hürde. Ich dachte, da komm ich nie drüber, nicht ansatzweise. Bis ich mich dem Zyklus über die Texte genähert habe. Erst dann habe ich das verstanden.“
Vieles auf „Lights“ klingt nun nach Abschied. „If This is the Last Song You Could Hear“ heißt ein Song. Könnte dies das letzte Naked-Lunch-Album sein? Davon sei er eigentlich ausgegangen, sagt Welter. „Aber wer weiß? Ich habe lange gebraucht, um mich zu vergewissern, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die so etwas hören wollen.“ Andererseits: „Ich weiß nicht, wann es mir zum letzten Mal auf einer Bühne schlecht gegangen ist. Ich mag dieses Ausgesetztsein. Danach bin ich echt süchtig.“
Naked Lunch 2025, das ist in erster Linie und letzter Konsequenz Oliver Welter. Aber es gebe da auch den Schlagzeuger Alex Jezdinsky sowie den Keyboarder und Saxofonisten Boris Hauf, der bei den Arrangements geholfen habe. Und seinen großartigen Co-Producer Wolfgang Lehmann will Welter keinesfalls unerwähnt lassen. „Ich könnte das alles ohne diese Menschen nicht machen. Es würde mir keine Befriedigung verschaffen.“