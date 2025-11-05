Zwischen Himmel und Hölle: Neues Album der Rock-Institution Naked Lunch

In den letzten fünf Jahren hat er zwei komplette, bereits vorproduzierte Alben wieder verworfen. „Die liegen in einer Schublade, ganz weit weg. Ich habe eben auch dieses klassische Corona-Album geschrieben. Aber es erschien mir, als die Welt wieder eine andere wurde, so deplatziert, mimosenhaft, kleingeistig.“ Selbstkritik sei für solches Denken jedoch „das falsche Wort“, meint Welter. „Das ist auch Selbstzerfleischung. In diese Zustände manövriert man sich selbst. Wenn die Selbstzweifel überhandnehmen, kann das wirklich krankhaft werden.“ Wie schmerzhaft das kreative Verglühen sein kann, hat er bei anderen erlebt, bei Naked-Lunch-Gründungsmitglied Georg Timber-Trattnig etwa, der seinem Alkoholismus infolge mangelnder Anerkennung als Dramatiker 33-jährig erlag. Er selbst, so Welter, verliere sein Selbstbewusstsein, wenn er eine lange Schaffenskrise habe, „die ja in Wahrheit keine Krise ist; ich bin dann nur mit den Dingen, die ich herstelle, nicht mehr einverstanden. Und das schmälert mein Selbstbewusstsein derart, dass ich mich kaum mehr auf die Straße traue, weil ich denke, alle merken, was ich für ein Loser bin.“

Die 14 Tracks auf „Lights“ sind klassizistisch, elementar im besten Sinne und reich an Melodien, die klingen, als wären sie schon immer da gewesen. „The Argument“, das berührende finale Album des US-Songwriters Grant Hart, kommt einem in den Sinn. Die Assoziation sei stimmig, meint Welter, in den frühen 1990er-Jahren habe Naked Lunch Hart auf dessen Tour begleitet.

Gitarre statt Moped

Oliver Welter ist ein fantastischer, ausdrucksstarker Sänger, er spielt Gitarre und Klavier, gelernt hat er das alles nicht. Als Autodidakt hat er sich selbst dahin gebracht, wo er heute steht. „Ich komme aus sehr bodenständigen, um nicht zu sagen: tristen Verhältnissen. Das Erlernen eines Musikinstruments war so ziemlich das Letzte, das man da am Radar hatte. In diesem Milieu gibt es andere Programme, die für einen vorgesehen sind.“ Dennoch entwickelte er schon als Teenager Musikaffinität. Er habe sich zum Beispiel zur Konfirmation kein Goldkettchen schenken lassen und kein Moped, er wollte eine Gitarre haben. Am Konservatorium attestierte man ihm „völlige Talentlosigkeit“. Dann gründe man eben trotzdem Bands, „so hab ich wahnsinnig viel Gitarre gespielt, Stunden um Stunden, jeden Tag“. Seinem Sohn, dem Musiker Oskar Haag, hat er das Popvirus früh weitergegeben.