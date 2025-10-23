„Hänsel und Gretel“: Halloween mit Stephen King, dem King of Horror
Was hier geschieht, lässt einen nicht so schnell mehr los. Es geht um Missachtung, Kannibalismus, Mord, Kindesweglegung, Folter, wilde Tiere, die Menschen zerreißen. Mittendrin in diesem Meer des Grausens: die zwei lieben Kinder Hänsel und Gretel, Brüderchen und Schwesterchen.
Kein Pfeifen hilft im stockfinsteren Wald, kein Flehen und Betteln, sobald die steinalte Frau, die sich bald als böse Hexe entpuppen wird, aus ihrem Knusperhäuschen schlurft, und das mit Riesenappetit: „Das wird ein guter Bissen für mich sein!“ Auf ihrem Speiseplan stehen die beiden Kinder. „Wenn eins in ihre Gewalt kam, da machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war ihr ein Festtag.“
„Hänsel und Gretel“ ist eines der bekanntesten deutschsprachigen Märchen, eine wenige Seiten umfassende Geschichte, deren vorrangiges Bezugssystem pures Erschrecken und Erstaunen sind, ihr Maß und ihre Mitte. Ein Es-war-einmal-gar-Schreckliches-Paradebeispiel – das allerdings seit seinem erstmaligen Erscheinen nie als reine Kinderlektüre intendiert war.
Es war einmal …
Jacob und Wilhelm Grimm wurden nicht über Nacht zu Klassikern. Die erste Ausgabe der „Kinder- und Hausmärchen“ mit „Hänsel und Gretel“ als Geschichte Nummer 15 erschien 1812. Der Verkauf lief schleppend, die Kritiken waren vernichtend. Die Zeitgenossen mokierten sich über den rohen Schreibstil und wunderten sich, dass zwei Geistesgrößen, immerhin die Gründerväter der Germanistik, Sprachwissenschaft und Volkskunde, sich mit solchem Tand abgaben.
Das Bild von der Großmutter am Herdfeuer, die ihren Enkeln jene Geschichten erzählt, die von den Grimms später nur noch aufgeschrieben werden mussten, stimmt außerdem nicht. Die Grimms selbst vermittelten den Eindruck, sie hätten die einzelnen Texte, Heide und Moor durchwandernd, in Feldforschung aufgespürt; der unermüdliche Grimm-Forscher Heinz Rölleke hat darauf hingewiesen, dass sich die Brüder so gut wie alle Märchen in ihrer Kasseler Wohnung erzählen ließen – und sich dann ans Umschreiben machten. Die berühmten Formeln „Und wenn sie nicht gestorben sind …“ und „Es war einmal …“ gehen auf Wilhelm Grimm zurück. Heute sind die „Kinder- und Hausmärchen“ mit Abstand das weltweit meistverbreitete Buch deutschsprachiger Herkunft, übersetzt in alle Kultursprachen, synonym für ein ganzes Genre.
Auf den US-Autor Stephen King geht nun die jüngste Interpretation von „Hänsel und Gretel“ zurück. Der Text dazu stammt vom landläufig „King of Horror“ genannten Schriftsteller, die Illustrationen vom 2012 verstorbenen Zeichner und Autor Maurice Sendak („Wo die wilden Kerle wohnen“), der in den 1990er-Jahren Bühnenbilder für eine „Hänsel und Gretel“-Opernadaption gestaltete, die nunmehr Kings Bearbeitung flankieren.
Darf King das überhaupt? Diesen kanonischen Text umschreiben, sich der Lakonie und Schwarzhumorigkeit des Grimm’schen Kosmos zwischen Brutalität und Grazie mir nichts, dir nichts bedienen? Auf jeden Fall. Die Grimms selbst, die großen Verrätsler und Beunruhiger der sogenannten Realität, bündelten einst den Ausgangsstoff, der seitdem zahlreiche Fort- und Weiterschreibungen erfuhr.
Bereits die siebte Auflage der „Kinder- und Hausmärchen“ (1857) kennt für „Hänsel und Gretel“ einen Schlussreim: „Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen.“ Die Ursprungsversion aus dem Jahr 1812 bescherte den Geschwistern noch ein Happy End als mittleres, reimloses Sauf- und Fressgelage.
Was passiert, wenn King und die Grimms aufeinanderprallen? Stephen King, geboren 1947 in Portland, US-Bundesstaat Maine, bündelt Superlative. Er veröffentlichte über 50 Romane, die weltweit in rund 350 Millionen Exemplaren verkauft und in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden; er schrieb mehr als 200 Kurzgeschichten, dazu Sachbücher, ein Libretto, Hörspiele, Novellen, Comics und Drehbücher. Die „Süddeutsche Zeitung“ forderte, dem Autor, dieser personifizierten „Naturgewalt“ („Die Welt“), den Literaturnobelpreis zu verleihen: „Der meisterhafte Schriftsteller King hätte ihn maximal verdient.“ King lieferte zudem Hunderte literarische Vorlagen für Kino- und Fernsehproduktionen – siehe „Carrie“ (1976), „The Shining“ (1980), „Stand by Me“ (1986) und „Es“ (2017/2019).
Aus dem Edelkitschmärchenbuch
„Hänsel und Gretel“ ist Kings erstes Kinderbuch – nicht gerade zwingend nobelpreiswürdig, aber mit dem unschlagbaren Vorteil ausgestattet, auf dem Umweg der King-Lektüre wieder einmal das Grimm’sche Originalmärchen zur Hand zu nehmen.
King betätigt sich in „Hänsel und Gretel“ vorwiegend als Ausschmücker und Plauderfritz vor dem Herrn, was keineswegs zu weit hergeholt scheint, spielen in seiner Version doch Engel keine unerhebliche Rolle. Bei den Grimms lässt Gott seine Kinderlein noch im Stich.
„Hänsel und Gretel“ hebt im G-Modus folgendermaßen an: „Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern.“ King dagegen beginnt seine Geschichte übertrieben sagenhaft, wie aus dem Edelkitschmärchenbuch: „Es war einmal, lange, lange bevor die Großmutter deiner Großmutter geboren wurde, ein alter Besenbinder, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, Hänsel und Gretel, am Rande eines großen düsteren Waldes lebte.“
Der Ton ist gesetzt, Märchenonkel Stephen greift in die Vollen. Er lässt Gretel von Engeln träumen, „propere weiße Vögel“ durch die Lüfte segeln – und kennt, dies vor allem, den Namen der bösen Hex’: Bei ihm hört die bei den Grimms noch anonyme Verderberin mit Bärenhunger auf Kinderfleisch auf den Namen Rhea vom Cöos, der praktischerweise dem King-Kosmos selbst entsprungen ist: In Kings achtbändigem „Dunkle Turm“-Fantasy-Zyklus residiert Rhea auf dem Berg Cöos mit ihrer gabelschwänzigen Katze Musty.
Die Grimms bringen den Schrecken auf den Punkt: „Gretel stand in der Küche, weinte blutige Tränen und dachte, hätten uns lieber die wilden Tiere im Walde gefressen, so wären wir zusammen gestorben, und müssten nun nicht das Herzeleid tragen, und ich müsste nicht selber das Wasser heiß machen, zu dem Tode meines lieben Bruders.“ King hingegen nimmt die Abkürzung, die ins Leere und Leichtgewichtige führt: „Kindertränen bereiteten der Hexe Vergnügen. So sind Hexen nun mal.“
Am Ende entlässt er seinen Hänsel und seine Gretel mit einer üppigen Portion hinzugedichtetem Optimismus: „Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.“