Streitereien im Salzkammergut: Eine Rundreise durch die Kulturhauptstadt 2024

Ein berstender Terminkalender und wenig Zeit. Die Tage von Elisabeth Schweeger im Postgebäude von Bad Ischl, auf dem die kaiserlich-königliche Inschrift „Post- u. Telegrafen-Amt“ prangt, haben nicht genügend Stunden. Die Kulturmanagerin ist die Intendantin des Unternehmens „Salzkammergut 2024“, für das sich 23 Gemeinden der Region mit ihren 140.000 Bewohnern zur europäischen Kulturhauptstadt 2024 zusammentun. „Das ist ein sehr großes Projekt, keine Frage, das jetzt an Fahrt aufnimmt“, sagt Schweeger, 69, in ihrem Büro. Sie hat das Schauspiel in Frankfurt geführt und etliche Großprojekte geleitet. Sie wirft große Fragen in den Raum: „Welchen Stellenwert hat die Kunst? Wo steht sie? Wie integriert sie sich in gesellschaftliche Prozesse? Ohne Kunst geht gar nichts.“

Ex-Cathedra-Verkündigungen, sagen in Bad Ischl viele, seien Schweeger nicht ganz fremd. Theater und Theorie könne sie, Bierzelt und Weinstube eher nicht, was vielleicht Teil jenes Fremdelns ist, mit dem die anrollende Kulturhauptstadt zu kämpfen hat. Im Land und bei den Leuten sei sie noch nicht angekommen. „Die Leute regen sich auf, was ja gesund ist, weil man so über die eigenen Konditionen nachdenkt: Was sind wir? Was können wir? Ist da noch mehr drin? Diesen Diskurs nenne ich einen demokratischen Vorgang.“ Alle Kulturhauptstädte hätten dasselbe Problem, sagt Schweeger, ehe wieder die Arbeit ruft: „Zwei Jahre vorher fangen alle an zu mosern, weil Ungewissheit herrscht, die Künstlerinnen und Künstler an ihren Projekten arbeiten und noch nicht öffentlich präsent sind. Die Projekte finden 2024 statt, nicht im Vorfeld. Die Vorbereitungszeit ist eine Zeit des Erarbeitens, des Miteinanderredens, des Vertrauenfassens.“

Bad Ischl ist die Bannerstadt. Gemeinsam mit Gmunden, Goisern, Ebensee, Hallstatt, Bad Aussee, Altaussee und anderen Gemeinden formt sich das Salzkammergut zur Kulturhauptregion, in der Ausstellungen, Theater- und Opernaufführungen, Lesungen und historische Projekte zu erleben sein werden. Im Jänner 2024 findet im Bad Ischler Kurpark die Eröffnung statt. Mit Musikkapellen aus Europa und dem Salzkammergut gemeinsam mit der US-Spektakeltruppe Itchy-O. Eine „riesige funky Konzertexplosion“ um rund 300.000 Euro, so steht das im sogenannten Bewerbungsbuch für die Kulturhauptstadt zu lesen. Derart riesig und funky dürften viele kommende Veranstaltungen nicht mehr ausfallen: 27 Millionen Euro stehen bereit, im Vergleich zu Graz 2003 mit rund 60 Millionen Euro und Linz 2009 (70 Millionen) eine mehr als überschaubare Summe.

Was die Salzkammergutwelt zusammenhält

Ein Weg führt ins Salzkammergut hinein und wieder hinaus. Man muss entlang der B 145 viele Menschen fragen und einige Umwege machen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was die Salzkammergutwelt als Kulturhauptstadt zusammenhält. Salzkammergut, das sind traditionell Sommerurlaubsträume und Endlosnieselregen, Bergmassive vom Dachstein abwärts und Seen, wie für die Tourismusindustrie erfunden. Hallstatt am Hallstättersee wird von einem Strom von Besuchern aus Asien verstopft, seit in der chinesischen Provinz Guangdong ein Nachbau des österreichischen Dorfes steht und eine südkoreanische TV-Serie in Hallstatt gedreht wurde.

In Bad Ischl gehört Franz Joseph I. zur Stadtmöblierung. Es würde einen nicht wundern, bummelte der Kaiser samt Entourage plötzlich um die Ecke, was tatsächlich manchmal passiert, weil sich die Einheimischen gern als Franz Josephs und Sisis verkleiden. Man staunt, dass die Zeit so wenig von Kaisertum und Doppelmonarchie hinweggespült hat.

Das Großexperiment Kulturhauptstadt geht ungefähr so: Ein Sammelsurium von Good-Old-Salzkammergut-Bildern prallt auf Avantgarde und Urbanität. Das Salzkammergut, noch immer ein Hort des Konservativismus und der Selbstbezogenheit, probt Neues. Die Glorie der Vergangenheit wird durchlüftet, was nicht allen passt.

Es gilt, Puzzleteile zusammenzufügen. Es sind Geschichten zu erzählen. Vom Stänkern und Streiten in knurrigem Grundton. Von jener Lächerlichkeit, die überzogene Aufgeregtheit produziert. Von Poesie und Pornografie. Vieles im Salzkammergut passiert mit beträchtlicher Wucht, in maximalen Gegensätzen.

Bad Ischl summt vor Gerede und Gezische. Das Wetter hat an diesem Dienstagvormittag vergessen, dass Frühling ist. Wenn man über das große Ganze reden will, ist die Journalistin Doris Nentwich im Ischler „Café Ramsauer“ eine gute Gesprächspartnerin. Seit 2021 leitet sie die „Ischler Woche“, mit 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten das beliebteste Medium des inneren Salzkammerguts. Für Nentwich ist der Titel eine „ungemein charmante Auszeichnung für die Region mit gewissen Unsicherheiten“: „Viele Menschen hier tun sich noch schwer mit der Vorstellung, was das Jahr alles bringen soll. Mit dem Open Call hätten heimische Kulturschaffende eingebunden werden sollen. Das ist nur zum Teil gelungen.“ 1000 Vorschläge trudelten ein, über 900 wurden abgelehnt.

Im weiteren Europa wiederum dürfte man sich ungläubig die Augen reiben, wenn man genauer auf die SPÖ-Hochburg Bad Ischl blickt. Hier zeigt sich, was passiert, wenn es der Politik um die Eroberung von Macht, Terrains, Claims, Begriffen geht. Der ehemalige Ischler Bürgermeister Hannes Heide, hauptverantwortlich für den Titel der EU-Kulturhauptstadt, wurde 2019 für die SPÖ ins EU-Parlament gewählt. Ines Schiller, langjährige Sozialstadträtin und Lebensgefährtin Heides, sowie Hannes Mathes, damals Landesgeschäftsführer der Salzburger SPÖ und davor als Fraktionschef in der Ischler SPÖ aktiv, meldeten ihre Ansprüche auf das Bürgermeisteramt an. Schiller setzte sich mit Unterstützung Heides durch. Erst Anfang 2020 wählte der Gemeinderat Schiller offiziell zur Bürgermeisterin. Mathes wiederum gründete die ÖVP-nahe Liste „Zukunft Ischl“ und bekleidet das Vizebürgermeisteramt, das er eher in der Rolle des Oppositionsführers ausführt. „Es herrscht eine vergiftete Stimmung und Stillstand im Ort, Schiller und Mathes agieren gegen- anstatt miteinander“, sagt Nentwich. In einem Interview der „Ischler Woche“ mit Hannes Heide fragte Nentwich fortgesetzt nach, ob, wie von Heide angekündigt, zusätzliche EU-Fördergelder für das Kulturjahr bereitstünden. Irgendwann resignierte Nentwich: „Sie haben damit immer noch nicht meine Frage beantwortet.“