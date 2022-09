Sudan Archives und John Legend: Legendenbildung

Ist das schon das Album des Jahres? „Time I feed my selfish soul“, singt Brittney Parks alias Sudan Archives selbstbewusst auf ihrem zweiten Album „Natural Brown Prom Queen“ – und man kann sich ab Minute eins gar nicht mehr satthören an diesem unerhörten Mixtape, das sich quer durch das Dickicht der schwarzen Popgeschichte schlägt: Aus Hip-Hop, R’n’B, Club Beats und geloopten Streichern macht die 28-jährige Künstlerin (die man am 8. November im Wiener Club Grelle Forelle erleben kann) ein Werk, das nicht nur zeigt, wie Selbstermächtigung klingt, sondern auch, dass man im aktuellen Pop-Mainstream durchaus vertrackte und improvisierte Songs unterbringen kann, die nicht bloß zur Verwertung in TikTok-Videos gedacht sind. Inhaltlich geht es um die Rückkehr in die alte, leider immer noch rassistische und bigotte Heimat, von Los Angeles nach Cincinnati. Im Gepäck: ihre Violine, die sie seit ihrer Kindheit spielt, und die Erkenntnis, dass alte Wunden vielleicht nie ganz heilen, aber man an ihnen auch wachsen kann.