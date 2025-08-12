Techno-Todestrip: Das umstrittene Wüsten-Existenzdrama „Sirāt“

Es ist eine Familie – auch körperlich – versehrter Aussteiger, in die Vater (Sergi López) und Sohn geraten, dabei die bedingungslose Solidarität dieser Techno-Nomaden kennenlernen. Aber der Weg des kleinen Konvois führt ins Grauen. „Sirāt“, der arabische Titel des – übrigens von den Brüdern Almodóvar koproduzierten – Films, bedeutet „Pfad“, „Straße“ und steht in der islamischen Mythologie für die Brücke zwischen Hölle und Paradies, „dünn wie ein Haar und scharf wie ein Rasiermesser“. Bei den Filmfestspielen in Cannes spaltete das Werk die internationale Filmkritik – und gewann am Ende den Preis der Jury.

Die letztjährigen Dreharbeiten, sagt Óliver Laxe, seien jedenfalls „brutal“ gewesen. Es empfehle sich keinesfalls, in Marokko zu arbeiten, im Juni und Juli, während der heißesten Monate des Jahres. Das Licht sei „zu vertikal“, es gebe keine Wolken, und die Luft sei enorm staubig, mit Sandstürmen zu rechnen. Aber der Irrsinn der Produktion spiegelt die Härte des Erzählten: Denn auch „Sirāt“ (Kinostart: 14. August), Laxes vierter Spielfilm, erzählt von besorgniserregenden Missionen und endlosen Suchbewegungen. Ein Verzweifelter, der seine spurlos verschwundene Tochter finden will, schließt sich mit seinem kleinen Sohn in der Wüste einer Gruppe radikaler Raver an, die von einem Musikfestival zum nächsten reisen, in verrosteten Wohnmobilen unter Lebensgefahr die Sahara durchqueren, in Kriegsgebiete geraten und von engen Bergstraßen aus in den Abgrund blicken.

In den Worten des Filmemachers Óliver Laxe liegt ein gewisses Gewicht, viel existenzielles Pathos. Er spricht vom Licht, das die „Dämmerung der Menschheit“ durchdringe, und davon, wie seine „spirituelle Praxis“ ihm die Gewissheit gegeben habe, dass „gerade das Schmerzhafteste und Tragischste ein kostbares Geschenk für uns“ berge: die Chance nämlich, an der Katastrophe zu wachsen.

Er habe dieses Drehbuch erdacht, erzählt Óliver Laxe im Gespräch mit profil, während er mit geschlossenen Augen zu hypnotischer elektronischer Musik getanzt habe. „Die Bilder kommen bei mir stets zuerst; ich sah einen Rave und eine Reise. Von dort aus tastete ich mich weiter.“ Während der Vorbereitung eines Films sei man gezwungen, mit der äußeren Wirklichkeit, mit Geld, Wetter und Institutionen umzugehen, dabei müsse man aber um jeden Preis die wilden Bilder in seinem Kopf beschützen. „Man läuft Gefahr, sich als Filmemacher zu verraten, indem man konkreten Bedürfnissen zu viel Raum gibt.“

Sein Ensemble, das zum Großteil aus Laien- und Selbstdarstellern besteht, hat Laxe bei Raves gefunden, bei Musikfestivals im Nirgendwo der afrikanischen Wüsten. „Wir mussten von dieser Community erst akzeptiert werden, ihr Vertrauen gewinnen. Sie wollten korrekt repräsentiert, nicht karikiert werden.“ Er selbst lebe schon seit 20 Jahren in keiner Stadt mehr, erklärt Laxe. „Club Culture interessiert und betrifft mich nicht, auch weil es in meiner Nähe keine Clubs gibt.“ Er habe zehn Jahre in Marokko gelebt, jetzt lebe er am Land in Galizien, wo er herkomme. „Ich mag an der Rave-Kultur, dass sie mit der Welt derart verbunden ist. Die Raver, die ich kenne, neigen nicht zu neurotischer Selbstidealisierung, sie zeigen lieber ihre Wunden und Narben, ihre inneren und äußeren Verstümmelungen.“ Als Filmemacher mache er das ganz ähnlich, er stehe zu den eigenen Wunden, zu seiner Fragilität. „Mein Film zeigt, dass das Leben die Egos zerschmettert, einem ins Gesicht schlägt. Das hat die Leute, von denen ich erzähle, bescheiden und reif gemacht. Wir müssen erst an unseren Nullpunkt kommen, um freie Menschen werden zu können.“ Und Laxe wählt eine paradoxe Formulierung: „Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht frei sind, um frei sein zu können.“ Emotionale Fallhöhe Die spirituelle Reise seiner Figuren hat er, wie immer, analog, auf Super-16mm-Film gedreht. Aber er verlangt seinem Publikum einiges ab. Die Dinge, die zur Mitte des Films und an seinem Ende stattfinden, müssen hier ungenannt bleiben, um seine Wirkung nicht einzuschränken, nur so viel sei angedeutet: Der gewaltigen emotionalen Fallhöhe, mit der Laxe hantiert, ist kaum gerecht zu werden. Natürlich fürchte auch er, sagt der Regisseur, dass sein Publikum in diesen drastischen Momenten aussteigen könnte. „Aber darum dreht sich Kunst doch: sich auf dünnem Eis zu bewegen, am Abgrund zu stehen, der Absturzgefahr ins Auge zu blicken.“ Er kalkuliere die Härte seiner Erzählung nicht, habe aber seine Absichten sehr genau erforscht – „und ich weiß, dass ich kein Sadist bin. Ich will dem Publikum bestmöglich dienen. Ich bin 43 Jahre alt, ich bin kein Nihilist, ich bin gläubig und sicher, dass meine Intentionen gut und richtig sind.“ Das habe ihm das Vertrauen gegeben, diese Szenen zu drehen.

Laxe spricht von „konstruktiver Härte“ und verweist auf den Psychiater Viktor Frankl, der in seinen KZ-Memoiren „… trotzdem Ja zum Leben sagen“ (1946) zur Erkenntnis gekommen sei, dass uns erst die Grenzen, die uns gesetzt werden, wirklich läutern. „Denken Sie an die Menschen, die 1972 nach einem Flugzeugabsturz 72 Tage in den Anden verbringen und ihre Toten essen mussten, um zu überleben; viele von ihnen wollten später zu diesem so einschneidenden Moment zurück. Sie vermissten das Erleben des Todes unter diesen unvorstellbaren Umständen. Denn nie waren sie stärker mit dem Leben verbunden als in jenem Moment.“ Erst durch die direkte Konfrontation mit dem Tod, meint Laxe, erreiche man eine andere existenzielle Ebene, werde dieser „starke Dialog mit dem Leben“ möglich.

© Polyfilm/The Match Factory Letzter Tanz: ein Augenblick aus "Sirāt" © Polyfilm/The Match Factory Letzter Tanz: ein Augenblick aus "Sirāt"