Er wolle von einem traurigen Jahr erzählen, als wäre es die schönste Zeit seines Lebens gewesen, schreibt Tocotronic-Sänger und Gitarrist Dirk von Lowtzow, 51, in seinem Tagebuchroman "Ich tauche auf". Der Titel ist einem Tocotronic-Song entnommen. Die Pandemie hat die Menschen in ihre jeweiligen vier Wände zurückgeworfen, Konzerttouren wurden verschoben, Künstlerersparnisse aufgebraucht. Es geht um die kleinen Dinge des Alltags ("Das Glück beim Staubwischen"), aber auch, wie sich diese in größeren Zusammenhängen spiegeln ("Dieses Jahrhundert wird das Jahrhundert der Einsamkeit sein"). Und: "Das erste Mal seit vielen Jahren habe ich Zukunftsangst."