"Nie wieder Krieg" von Tocotronic: Die Hoffnung lebt

Jetzt also "Nie wieder Krieg". Für Dirk von Lowtzow steckt eine dunkle Vorahnung in den neuen Liedern: Das Album spiegle "eine vorkriegsartige Zeit" wider. Tatsächlich wurden alle Songs schon vor der Pandemie geschrieben. 2018, als er daran zu schreiben begonnen hatte, hatte er das Gefühl, dass man sich gesellschaftlich in eine Art "Feindschaft aller gegen alle" hineinbewege. Die Pandemie hatte er da naturgemäß noch nicht vor Augen, dafür die Rolle der sozialen Medien-dieser "Kakophonie einander bekriegender Stimmen". Tendenzen wie Rechtspopulismus und Rassismus, so von Lowtzow, hätten sich durch den Siegeszug von Twitter und Facebook nur noch verstärkt.



Inzwischen gehe es von Lowtzow vor allem darum, "Alternativen und Utopien" zu vermitteln, als Künstler nicht nur gegen die allgegenwärtige Negativität zu arbeiten, sondern auch Gegenangebote zu machen. Bei aller Desillusionierung, die dem neuen Album zugrunde liege, stecke durchaus auch so etwas wie ein befreiendes Lachen in den Songs: "Das Zelebrieren eines heroischen Untergangs kann reizvoll sein, hat aber auch eine ungeheure Lächerlichkeit."