Dirk von Lowtzow von Tocotronic: „Eine vorkriegsartige Zeit”

profil: Herr von Lowtzow, die Hälfte der neuen Songs haben Sie live im Studio eingespielt. War das der Versuch, in Zeiten der Pandemie eine Konzert-Situation zu imitieren?

Dirk von Lowtzow: Für uns war das eine rein ästhetische Entscheidung. Das sind Songs, die sehr unmittelbar sind, im typischen Band-Arrangement mit Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren. Live entsteht schlicht eine ganz andere Dynamik.

profil: Während der Pandemie wurden Tocotronic-Songs und -Zitate zu Memes und Erklärstücken für ungewisse Zeiten. Wie kam es dazu?