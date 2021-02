Neue Geistergeschichten von Nine Inch Nails

„Während die Nachrichten von Stunde zu Stunde düsterer werden,“ schreibt Reznor auf seiner Website zur Coronavirus-Pandemie, „schwanken wir minütlich zwischen Hoffnung und tiefer Verzweiflung.“ Man habe, so der Künstler weiter, die Kraft und die Notwendigkeit menschlicher Nähe und Verbindung schätzen gelernt. So klingen die teilweise über zehn Minuten langen Ambient-Stücke auf „Ghosts V: Together“ noch geradezu beruhigend – und zeigen die Möglichkeiten von Stabilität und Zusammenhalt. Auf dem zweiten Album ist davon nicht mehr viel zu hören. Nine Inch Nails bieten hier keinen Halt mehr und kein Heilsversprechen. Was folgt ist der drohende Zusammenbruch. „Ghosts VI: Locusts“ ist von Anfang bis Ende erschütternd; das Zusammenspiel von rhythmischer Spannung, Dissonanz und apokalyptischem Lärm.