Voll drauf: Michel Foucaults Wüsten-LSD-Trip

Fast klingt es zu schön, um wahr zu sein: Der Franzose Michel Foucault (1926-1984), seit den 1970er-Jahren ein Weltstar unter den Philosophen, macht mit einem jungen, schwulen Dozenten und dessen Partner einen Ausflug ins amerikanische Death Valley, um sich dort einem LSD-Trip auszusetzen. Als eine der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens soll Foucault jenen halluzinogenen Abend in der Wüste bezeichnet haben.



Der amerikanischen Autorin Heather Dundas schien diese Anekdote zunächst völlig absurd, wie sie im Vorwort zu dem Buch "Foucault in Kalifornien" schreibt, das bereits 2019 für Aufsehen sorgte und nun endlich auf Deutsch vorliegt. Dundas erzählt in der Einleitung die fantastische Geschichte, wie sie den inzwischen in die Jahre gekommenen Dozenten namens Simeon Wade kennenlernt, der den Drogentrip 1975 für Foucault inszeniert hatte. Er zeigt ihr ein Manuskript, in dem er seine Tage mit Foucault ausführlich beschreibt; bisher hätte sich kein Verlag an die Sache herangewagt, ergänzt er. "Foucault in Kalifornien" ist dieses Manuskript, erzählt aus der Perspektive Wades, eines Uni-Groupies, das den Starphilosophen zutiefst verehrt.