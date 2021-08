"Welcome 2 America" von Prince: Jenseits von jedem

Gute Popmusik schafft Interpretations- und Deutungsspielräume – und Prince war ein Meister, das Offensichtliche, auch seine politischen Anliegen, aber ebenso viel Banales in unwiderstehliche Popsongs zu verpacken. Die zwölf neuen Songs changieren nun zwischen sanfter Gesellschaftskritik („Running Game“; „Son Of A Slave Master“), Tanzkrachern („Hot Summer“), entbehrlichen Coverversionen („Stand Up And B Strong“) und Softporno-Spielereien („When She Comes“), die nach gut abgehangenem Soul, Funk und R&B klingen, ohne große Haken zu schlagen. „Welcome 2 America“ bleibt ein durchschnittliches, sehr solides Prince-Album, das aber, und dies lässt das Genie schmerzlich vermissen, immer noch besser klingt als ein Gutteil aktueller Popmusik.

Prince: „Welcome 2 America“ (Sony Music)