Angela Merkel auf Magical Mystery Tour

Die Chefin ist wieder da. Entspannt sitzt Angela Merkel in einem Zug nach Nirgendwo, keine Anzeichen mehr von Heimquarantäne, sie schmökert in ihren Unterlagen, zieht genüsslich an einer E-Zigarette, die Augen hat sie fast geschlossen, während die Landschaft am Panoramafenster vorbeizieht. Das YouTube-Video „lo fi merkelwave beats to relax/get nothing done to“ zeigt die deutsche Regierungschefin mit rosaroten Kopfhörern auf ihrer magical mystery tour durch die Krise – dazu hört man entspannte Lo-Fi-Beats, Ambient-Versatzstücke und aufmunternde „Wir schaffen das“-Zitate aus den letzten Jahren.