Zensur gegen missliebigen Künstler?

Das Unternehmen YouTube, eine Tochter des Google-Konzerns, schickte am 2. August elektronische Post an den Filmemacher Oliver Ressler. Absender: eine No-reply-Adresse. Im Betreff steht: „Oliver Ressler, we have removed your channel from YouTube.“ Der Tonfall der profil vorliegenden E-Mail ist befremdlich: „Wir haben Ihre Inhalte geprüft und dabei schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen unsere Community-Richtlinien festgestellt. Daher haben wir nun Ihren YouTube-Kanal entfernt.“ Und weiter: „Uns ist bewusst, dass dies vermutlich eine erschütternde Neuigkeit für Sie darstellt, aber es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass YouTube ein sicherer Ort für alle bleibt. Wenn wir der Meinung sind, ein Kanal verletze unsere Programme und Grundsätze fundamental, dann schließen wir ihn, um andere Benutzer dieser Plattform zu beschützen. Wenn Sie allerdings glauben, dass wir diesbezüglich irren, können Sie gegen diese Entscheidung berufen.“