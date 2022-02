Pollenjahr 2022: Was kommt und was man dagegen tun kann

Hinzu kommt: Die Zeit zum Durchschnaufen wird durch den Klimawandel immer kürzer. „Ostwind kann Ragweedpollen aus Ungarn und Serbien bis weit in den Oktober hinein nach Österreich wehen“, sagt Uwe E. Berger von der Medizinischen Universität Wien. Im November ist dann meist Ruhe, bevor Mitte Dezember die Purpurerle die Nasen laufen lässt. Der hübsche Baum ist in Österreich nicht heimisch, wird aber in Gärten und Parks gerne gepflanzt. Speziell in den größeren Städten führt das zur sogenannten „Christkindlmarkt-Allergie“ – bevor im Jänner die Hasel das nächste Pollenjahr einläutet.

Was aber tun gegen die tränenden Augen, den Schnupfen, den Reizhusten? Auf der Website pollenwarndienst.at kann man per Fragebogen sein Allergierisiko ermitteln. Wer jährlich um dieselbe Zeit Beschwerden hat, sollte auf jeden Fall einen Allergietest machen und mit einer Ärztin oder einem Arzt einen Therapieplan entwerfen. Eine Immuntherapie ist zwar aufwendig, aber bis dato die einzige Möglichkeit, das Problem an der Wurzel zu packen.

Durch Spritzen, Tabletten oder Tropfen wird der Körper über drei bis fünf Jahre hinweg immer wieder mit dem Allergen „geimpft“ und hört irgendwann auf, mit einer überschießenden Immunantwort zu reagieren. Die Beschwerden lassen sich damit über viele Jahre hinweg signifikant lindern. Und: Nur so lässt sich dauerhaft verhindern, dass eine schwere Allergie sprichwörtlich in die Lunge rutscht, also vom Heuschnupfen zum Asthma mutiert.