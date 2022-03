Warum sind Hochbegabte schlecht in der Schule?

Es scheint paradox: Nicht jedes superschlaue Kind schafft es bis zur Matura oder an die Uni. Zehn bis zwölf Prozent der Kinder mit einem Intelligenzquotienten über 120 bringen in der Oberstufe schlechte Noten nach Hause. Die Würzburger Forscherin Catharina Tibken hat mit vielen besorgten Eltern zu tun, die sich an die Begabungspsychologische Beratungsstelle ihrer Universität wenden: „Ihnen fällt beispielsweise auf, dass sich das Kind zuhause anders verhält als in der Schule“, sagt Tibken. Daheim sei das Kind neugierig und frage viel, Erklärungen folge es mühelos. In der Schule bleibe es dennoch unter dem Durchschnitt.