Robert Treichler: Abdoullakh war nicht allein

Die breite Öffentlichkeit hätte von der Kampagne gegen Paty nichts erfahren, wenn nicht am Ende der barbarische Mord die Nation schockiert hätte. Jetzt allerdings muss sich die französische Regierung dem Vorwurf stellen, bisher zu wenig gegen ein islamistisches Milieu unternommen zu haben, das sich den Werten der Republik widersetzt, deren Institutionen attackiert und systematisch an einer Parallelwelt baut.



Ein Beispiel: Weil der Staat in den Schulen das Tragen von Kopftüchern (und anderen religiösen Zeichen) verboten hat, organisieren islamistische Gruppierungen Schulen außerhalb des staatlichen Einflusses. Neben offiziell gelisteten Privatschulen sind dies auch Schulen, die nicht als solche gemeldet sind. Muslime geben gegenüber den Behörden an, ihre Kinder im Homeschooling selbst zu unterrichten, schicken sie tatsächlich aber in klandestine Einrichtungen, die ihre Schüler im Sinne des politischen Islam indoktrinieren.



Die Regierung will solchen Umtrieben ein Ende setzen. Staatspräsident Emmanuel Macron spricht von einem „islamistischen Separatismus“, der den Staat unterminiere, und setzt auf strengere Gesetze und Härte. Islamische Organisationen, die sich an Kampagnen wie jener gegen den Mittelschullehrer Paty beteiligen, sollen geschlossen werden – etwa auch die Große Moschee von Pantin.



Der prominente Islamforscher Gilles Kepel schreibt in einem Kommentar in der Tageszeitung „Le Monde“ von einem „atmosphärischen Dschihadismus“, gegen den die bisher angewandten Anti-Terror-Maßnahmen wirkungslos seien. Es brauche neue Strategien.



Das jedoch ist rechtstaatlich diffizil und politisch heikel: Die Behörden zielen nicht mehr auf eine kleine Gruppe von Terroristen ab, sondern auf einen viel größeren Kreis von Personen, die islamistische Ideen – absichtlich oder gedankenlos – verbreiten; manchmal durch bloßes Teilen eines Videos.



Die Regierung darf dabei jedoch nicht den Verdacht wecken, sie wolle Muslime in Bausch und Bogen kriminalisieren. Um möglichst viele der französischen Muslime auf die Seite der Republik zu bringen – und da auch zu halten–, braucht es die Kooperation islamischer Institutionen. Die Große Moschee von Pantin hat inzwischen das Verbreiten des Hetzvideos gegen Paty bedauert und ihre Gläubigen aufgerufen, an einer Demonstration zur Unterstützung „der Meinungsfreiheit und des Lehrpersonals der Schulen der Republik“ teilzunehmen. Das ist ein Anfang, aber der Staat muss von muslimischen Einrichtungen noch mehr verlangen: Sie sollen ganz konkret klarmachen, dass sie keinen Einwand gegen die Straffreiheit von Blasphemie haben; dass Lehrer Mohammed-Karikaturen als Anschauungsmaterial verwenden dürfen und dass die Werte der republikanischen Erziehung durch den Islam nicht infrage gestellt werden dürfen.



Das hat nichts mit einem Generalverdacht gegenüber Muslimen zu tun. Der Großteil von ihnen hat mit den Grundwerten der Republik kein Problem. Doch wenn virale Stimmungsmache von Islamisten unter Muslimen Verbreitung findet, haben islamische Institutionen die Verantwortung, etwas dagegen zu unternehmen.



Hetze gegen Muslime macht es politisch schwer, solche Forderungen zu erheben. Aber wenn der Staat glaubhaft gegen antimuslimische Diskriminierung vorgeht, kann er auch Forderungen an Muslime richten.