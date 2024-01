Die entscheidende Frage: Sind Sie für oder gegen das „System“?

Das soll keine Polemik werden. Zwar wird niemand glauben, dass ein profil-Journalist das „System“ – ich werde gleich definieren, was damit gemeint ist – ablehnt, aber ich will den Versuch unternehmen, die Frage aller Fragen neutral an Sie zu richten. Warum sie so wichtig ist, bedarf keiner langen Erklärung, nur so viel: Die derzeit aufstrebenden Parteien in Europa und den USA – die FPÖ, die Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pens Rassemblement National, Donald Trumps Republikaner und einige mehr – haben einen gemeinsamen Gegner, der in ihren Augen für alles steht, was sie ablehnen. Es ist das „System“. Der als Teil des NS-Jargons belastete Begriff beschreibt alle anderen Parteien („System-Parteien“), alle Medien, die nicht direkt im eigenen Einflussbereich stehen, und vor allem das komplexe Regelwerk, das sich über Jahrzehnte (teilweise auch über Jahrhunderte) innerhalb der einzelnen Staaten, in der Europäischen Union und in internationalen Verträgen herausgebildet hat und das man die „liberale Demokratie“ nennt.

Aber Vorsicht! Es wäre zu einfach, den „System“-Gegnern zu unterstellen, sie wollten die Demokratie abschaffen. Sie selbst sagen, sie wollten vielmehr auf demokratischem Weg die Regeln ändern. Am besten versteht man das anhand eines Beispiels: FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt, er will eine „Rechtslage herstellen“, dergemäß es möglich sei, österreichische Staatsbürger unterschiedlich zu behandeln, je nachdem, ob sie die Staatsbürgerschaft durch Geburt erworben oder sie später verliehen bekommen haben. Letzteren könnte man die Staatsangehörigkeit nach Kickls Vorstellung wieder entziehen und sie des Landes verweisen, wenn sie bestimmte Delikte begehen, Ersteren im selben Fall nicht.