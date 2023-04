Die Werte-Auferstehung Europas

„Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung gibt es logischerweise kein Leben. Das resultiert alles voneinander“, schrieb Ödön von Horváth in seinem berühmten Drama „Glaube Liebe Hoffnung. Ein kleiner Totentanz.“ im Jahr 1932. Jahrtausende davor schrieb Apostel Paulus in seinem Korintherbrief: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“ In der Theologie werden Glaube, Liebe, Hoffnung als Geschenk und Auftrag Gottes gleichzeitig verstanden. Und wie das mit Geschenken, die man sich gar nicht gewünscht hat, eben ist: Manchmal mag man sie gar nicht besonders. Zumindest könnte dieser Eindruck entstehen, wenn man aktuelle Wertestudien liest, in denen diese Begriffe keine zentrale Rolle mehr spielen. Ja, kaum noch genannt werden. Erleidet unser symbolisches Kapital Wertverlust?

Tatsächlich verlieren die großen, werteprägenden Institutionen in modernen, europäischen Gesellschaften zunehmend an Bedeutung. Im Namen der Religion werden zwar weltweit nach wie vor schier unglaubliche Dinge vollbracht und auch verbrochen – von Armenausspeisungen bis Krieg; in den christlich geprägten Ländern Europas kämpft die Kirche aber mit massivem Kundenschwund. Dieses Leid teilen sich die Geistlichen mit Politikern: Die überhandnehmende Politikverdrossenheit ist Ausdruck davon, dass die Werteleitlinien der politischen Gesinnungsgemeinschaften offenbar unattraktiv geworden sind. Das könnte – würde man sich als Politiker in Selbstreflexion üben wollen – unter Umständen damit zu tun haben, dass die meisten Parteien ihr Wertekorsett je nach Umfragenlage gemütlich auf- oder ordentlich zuschnüren. Das Wort „Werte“ hat im österreichischen, politischen Kontext in den vergangenen Jahre dazu einen negativen, bestrafenden Beigeschmack bekommen. Es ging meist darum, Menschen aus anderen Kulturen „unsere“ Werte durch Zwang aufzudrücken. Stichwort: Wertekurse.