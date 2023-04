Biermann hatte so gesehen Glück. Das Regime war froh, ihn los zu sein. Doch in Freiheit war er, getrennt von Freunden, Familie und der Kultur, in der er aufgewachsen war, nicht. Und: Sein Rauswurf signalisierte auch, dass der Widerstand unter den Künstlern und Intellektuellen nichts wert war. Wir hören euch ab, sperren euch ein, schmeißen euch ins Loch oder werfen euch raus. Aber nichts wird sich ändern.

Üblich war, dass Millionen aus dem „Arbeiter- und Bauernparadies“ so schnell wie möglich abhauen wollten, was aber „Republikflucht“ und damit verboten war. Versuchten sie es trotzdem, hetzte die Volksarmee ihnen Schäferhunde nach und schoss den eigenen Bürgerinnen und Bürgern in den Rücken. Stacheldraht und Minenfelder markierten die Grenze.

In seinem Milieu, dem der systemkritischen Künstler und Intellektuellen in der DDR, herrschte eine niedergeschlagene Stimmung. Das SED-Regime unter der Führung von Erich Honecker hat den Liedermacher und Poeten Wolf Biermann nach dessen Kölner Auslandskonzert in der BRD nicht mehr zurück ins Land gelassen. Ausgesperrt zu werden aus der DDR, das war schon ein wenig schräg.

Die Hoffnung war gebrochen. Sie aber ist die wichtigste Waffe aller, die nicht wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ihre Munition heißt Zuversicht. Kein Zweifel: Die Opposition war entwaffnet worden.

„Optimismus“, notierte Müller, „ist nur ein Mangel an Informationen.“

Das ist nachvollziehbar. Und falsch.

Bis zum Ende der DDR sollten noch 13 lange Jahre vergehen, das stimmt. In diesen Jahren aber erwies sich die Hoffnung nicht als Illusion, sondern als zähes Luder. Sie hatte fest vor, tatsächlich zuletzt zu sterben, nach all dem, was im Land geschehen war und immer noch geschah. Und am Ende kam die Wende nicht, weil Intellektuelle und geistige Eliten verzagten und keine Zuversicht mehr hatten, sondern weil ganz einfache Leute in Berlin und Leipzig und anderswo die Schnauze gestrichen voll hatten, endlich auch reisen wollten, raus aus dem Mief, „rübermachen“, wie es im Jargon heißt. Das Alte ging, die Wende kam, da war viel Hoffnung, manche davon war begründet, andere nicht. Aber kein Quadratmeter der alten DDR, der in den Neuen Bundesländern nicht besser geworden wäre. Dass Hoffnung und Optimismus ein Mangel an Informationen sind, ist ein Mangel an Informationen.

Lange vor Biermann und Müller und der Wende danach schrieb der Philosoph Ernst Bloch sein berühmtes Buch „Das Prinzip Hoffnung“, und zwar unter scheinbar ganz hoffnungslosen Bedingungen. Bloch begann seine Arbeit im Jahr 1938, in dem Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht war, Österreich und die Tschechoslowakei annektiert hatte und sich auf den großen Krieg vorbereitete. Fertiggeschrieben hat er es 1947, als Hitler tot und das Dritte Reich in Schutt und Asche lag. An seinem Ende steht, was Müller übersah und mit ihm die nächste und heute übernächste Generation an Zukunftspessimisten, die meinen, schon jetzt sei alles verloren und der Untergang sei eigentlich beschlossene Sache. Solche Generationen sind immer die letzte Generation, das war auch in den 1940er-Jahren so. Bloch machte das wütend. Man möge sich gefälligst, so endet das Buch, nicht ständig ins Scheitern, sondern „ins Gelingen verlieben“. Bei Bloch hat das Hand und Fuß. Er ist ein unorthodoxer Marxist, einer, der Karl Marx dort verehrt, wo er im „Kommunistischen Manifest“ die Grundlagen aller Transformation und Zeitenwende beschreibt, bei dem „alle festen, eingerosteten Verhältnisse (...) aufgelöst werden“ und die Menschen endlich gezwungen wären, „ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen“. Diesen pragmatischen Teil von Marx konnte er leiden, doch die Geschichte mit den Utopien und Visionen, bei denen immer alles auf den Kopf gestellt werden musste, gestürzt und umgebracht, die war Bloch zuwider. Denn das, so wusste er, war stets die Ausrede aller Diktatoren, die das Blaue vom Himmel versprachen, ohne die Absicht, ihre Ankündigungen jemals wahrzumachen. Utopien sind ein Taschentrick, eine Ablenkung von der Tatsache, dass die Arbeit der Veränderung, ganz gleich wo, nüchtern geschehen muss, eine Anstrengung ist, keine ausgelassene Party.