Edith Meinhart: Das große Versagen im Fall Leonie

26. Juni, es ist 2.03 Uhr, als Leonie mit drei Burschen die U-Bahn-Station Wien-Kagran verlässt. Eine Überwachungskamera filmt sie. Fünf Stunden später wird ihr lebloser Körper auf einer Grünfläche gefunden. Was passierte dazwischen? Und kann es wieder passieren? Junge Afghanen sollen die 13-Jährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Drei Verdächtige sind in Haft, der Älteste ist auf der Flucht. Die Vernehmungsprotokolle sind schwer zu ertragen, so roh, brutal und verächtlich ist der Tonfall. Ein Mitwisser berichtet, „Ramis“ habe zu „Zubai“ und „Haji“ – alle drei sind Beschuldigte – gesagt, sie sollten das Mädchen „auch ficken. Sie wäre sowieso eine Schlampe und nicht seine fixe Freundin.“ Und an anderer Stelle: „Es ist egal, dass sie gestorben ist.“

Das Verbrechen ereignete sich in einer Gemeindewohnung, in welcher der 18-jährige „Haji“ offiziell allein lebte, die er in Wirklichkeit aber mit dem 22-jährigen Zubai teilte. Drogen seien gehandelt worden, es sei „schlimmer als in einem Puff“ zugegangen, so eine Zeugin. Wo waren das Jugendamt, Bewährungshelfer, Wiener Wohnen, Polizei? Schuldzuweisungen machen Leonie nicht mehr lebendig. Sie verhindern auch nicht weitere Verbrechen. Dennoch: Wer dem gewaltsamen Ende einer 13-Jährigen einen Funken Sinn abtrotzen will, muss genau hinschauen und Lehren daraus ziehen.