Drei Fragen zum Verbrechen an Leonie und den Folgen

"Es wurde ein Mädchen ermordet", habe einer der Tatverdächtigen ihm auf einer U-Bahn-Fahrt eröffnet. Muhammad Majid hat nicht aufgehört nachzufragen: Wer genau? Wie genau? Was genau? Als er und sein Bekannter in Wien-Kagran ausstiegen, hatte er die Version des 18-jährigen Afghanen im Kopf - und legte alles, was er wusste, bei der Polizei auf den Tisch. Warum hat er geholfen, jene Männer zu finden, die mutmaßlich die 13-jährige Leonie unter Drogen gesetzt, missbraucht, erstickt und an einen Baum gelehnt haben? profil- Redakteurin Edith Meinhart hat den 19-jährigen Kurden aus Rojava getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Im Video beantwortet sie uns drei Fragen dazu. Den vollständigen Artikel lesen Sie im profil 27/2021 und hier als E-Paper.