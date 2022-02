Es ist ein Jammer, dass es den Rechtsstaatsmechanismus überhaupt braucht. In Brüssel waren Zustände wie in Ungarn und Polen lange unvorstellbar. Man hat sich schlicht nicht darauf vorbereitet, weil niemand mit einem solchen Abbau demokratischer Errungenschaften gerechnet hat. Die Angelegenheit zeigt einmal mehr die Schwächen der Staatengemeinschaft – und die liegt nicht in Brüssel, sondern bei den Mitgliedsländern. Der Rat der Staats- und Regierungschefs ist das mächtigste Organ in der EU. Was den Präsidenten, Kanzlern und Premiers Europas nicht passt, können sie torpedieren. Auch Budapest und Warschau bleibt die Option, die Arbeit der EU zu sabotieren – und überall dort wichtige Entscheidungen zu blockieren, wo es Einstimmigkeit braucht.

Die Regierungschefs können ihre Bevölkerungen auch ungestraft anlügen und etwa Desinformationskampagnen gegen Brüssel starten. In Ungarn und Polen ist das mehr als einmal geschehen. Im Europawahlkampf 2019 hat Orbán etwa behauptet, Brüssel plane die Islamisierung Europas. Auf Plakaten waren der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der in Ungarn geborene US-Investor George Soros zu sehen, darunter stand: „Sie haben das Recht zu wissen, was Brüssel vorhat.“

Solange die Bürgerinnen und Bürger Ungarns und Polens den Verschwörungstheorien ihrer politischen Führung Glauben schenken, wackelt der Rechtsstaat. Schließlich liegt es an ihnen, etwas gegen den Demokratieabbau in ihren Ländern zu unternehmen. Sie können ihre Regierungen abwählen – und dem über Jahre gewachsenen Autoritarismus ein Ende setzen.