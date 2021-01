Franz Schellhorn: Nur nicht hudeln!

Krisen sind Zeiten der Erkenntnisse. Das hat sich vermutlich auch Vizekanzler Werner Kogler gedacht, als er vor gut einer Woche dem Onlinedienst des ORF erklärte: „Die Neoliberalen haben jetzt einmal Sendepause.“ Damit hat er nicht ganz unrecht. Viel zu sagen hatten die Neoliberalen in diesem Land ja nie. Auch die klassisch Liberalen nicht, was durchaus zu bedauern ist. Aber darum ging es Kogler nicht. Was er sagen wollte: dass der Staat in dieser von einer Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise seine wahre Stärke zeige. Es sei nicht die Zeit für Einsparungen oder gar das Erzielen von Budgetüberschüssen, vielmehr müsse der Staat jetzt das öffentliche Geld mit beiden Händen ausgeben, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise irgendwie abzufedern. Das ist zwar ungefähr so unumstritten wie die Einschätzung, dass im Sommer mehr Menschen im Garten sitzen als im Winter. Aber es ist doch schön, dass der grüne Vizekanzler der Republik mitten in der größten Gesundheitskrise noch die Zeit für ideologische Spitzfindigkeiten findet.

Die Bevölkerung dürfte allerdings an der Beantwortung ganz anderer Fragen interessiert sein. Etwa an jener, wann das von den Grünen geführte Gesundheitsministerium endlich mit den Impfungen in die Gänge zu kommen gedenkt. Schließlich ist dem Großteil des Landes nicht entgangen, dass es Österreich auffallend gemächlich angeht und angesichts mutierter Virusvarianten so etwas wie Gefahr in Verzug zu erkennen ist.

Berichte aus anderen Ländern verstärken diesen Eindruck. Während das in seiner Größe mit Österreich vergleichbare Israel bereits 1,8 Millionen Menschen geimpft hat und schon für Anfang März die Herdenimmunität anstrebt, wurden in Österreich gerade einmal 53.000 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert. Aber auch das ist nicht genau zu sagen, über exakte Impfdaten verfügt ein reiches Land wie Österreich nicht, deshalb muss geschätzt werden. Die SatirePlattform „Die Tagespresse“ darf aus dem Vollen schöpfen: „Nach viel Kritik präsentierte die Regierung endlich einen dreistufigen Impfplan: Homma ned. Geht ned. Und schlussendlich: Gibt’s ned. Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigt eine unverzügliche Umsetzung ohne weitere Verzögerungen an.“