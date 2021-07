Tauwetter #14: Wie Klimabewegungen ticken

Vor genau drei Jahren, im August 2018, wurde die Klimabewegung „Fridays for Future“ gegründet. Seither trommelt sie gemeinsam mit der „Extinction Rebellion“ für mehr Klimaschutz und gesellschaftliches Bewusstsein in Bezug auf die Klimakrise. Wie denken die Klimaktivisten und –aktivistinnen? Wohin werden sie sich entwickeln? Und ist ihre hohe Zeit vielleicht schon wieder vorüber? Dazu begrüßen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp in der 14. Episode von Tauwetter den Buchautor und „Falter“-Journalisten Benedikt Narodoslawsky im Studio, der sich seit Jahren intensiv mit den Bewegungen auseinandersetzt.