Franz Schellhorn: Staatliches Multiorganversagen

Dass der Staatsbereich überhaupt noch irgendwie am Laufen gehalten wird, ist den vielen Beamten und Vertragsbediensteten zu verdanken, die vor Jahren mit vollem Enthusiasmus in den Staatsdienst eingetreten sind und sich ihre Begeisterung irgendwie erhalten konnten. Sie sind nur leider in der Minderheit. Weil das Dienstrecht im öffentlichen Sektor Eigeninitiative bestenfalls toleriert, Nichtleistung aber pardoniert. Umso bewundernswerter sind all die Lehrer, die nicht auf Anweisungen von oben gewartet, sondern sich über den Sommer auf einen zweiten Lockdown vorbereitet haben. Weil sie gesehen haben, was der erste angerichtet hat. Weil sie ihre Schüler nicht zurücklassen wollen. Deren Klassen laufen heute virtuell. Nicht wegen, sondern trotz des Staates. Und da reden wir noch gar nicht von den vielen Schwestern und Pflegern, Ärzten, den Sicherheitskräften, Rettungsbesatzungen, Müllleuten und Postboten, die in dieser Jahrhundertpandemie vollen Einsatz zeigen.