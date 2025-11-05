Die Europäische Union will bis 2050 CO 2 -neutral sein. Das zentrale Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, ist der Europäische Emissionshandel. Dabei werden Emissionsrechte verausgabt, die den jährlichen Mengen an zulässigem CO 2 -Ausstoß entsprechen. Ohne diese Rechte, darf in Industrie und Stromwirtschaft nicht emittiert werden. Die Rechte werden europaweit gehandelt, um für eine effiziente und kostengünstige Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems zu sorgen.

Plangemäß sollen bald auch Emissionen aus den Bereichen Verkehr und Wohnen dazu kommen. Und weil die Menge an Emissionsrechten exakt entlang der CO 2 -Reduktionspläne verknappt wird, ist mit steigenden Preisen für eben diese Rechte zu rechnen. Damit ist zwar garantiert, dass die Emissionen in der Tat sinken, aber in vielen anderen Bereichen entstehen gravierende Probleme, sofern (noch) keine kostengünstigen Alternativen zur Verfügung stehen.