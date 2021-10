Graz: Die K-Frage

Der Kommunismus trägt den Gedanken der Weltrevolution in sich, und kommunistische Parteien verstanden sich nie als ausschließlich lokal agierende Gruppierungen. Dieser Internationalismus ist bis heute lebendig und liefert recht eindeutige Belege dafür, wo die Sympathien der KPÖ liegen.

„Kommunist/innen und Kommunisten verteidigen das sozialistische Kuba, die Souveränität der Volksrepublik China …“, heißt es etwa im 2012 beschlossenen Landesprogramm der KPÖ Steiermark. Dort findet sich zwar auch der Hinweis, dass dies nicht von „Kritik an Menschenrechtsverletzungen“ abhalten solle, doch wie sieht das in der Praxis aus?

„Unbestritten ist, dass es Menschenrechte gibt, die in China punktuell verletzt werden – ein Phänomen, das vermutlich in allen Staaten der Welt beobachtbar ist“, heißt es in einem Beitrag auf der Website der KPÖ Steiermark. Mittels solch absurder Relativierungen verharmlost die KPÖ systematisch schwere Menschenrechtsverletzungen Chinas, etwa die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren. Ein Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags kommt zu dem Schluss, dass in Umerziehungslagern an den Uiguren in der Region Xinjiang ein Genozid im Sinne der Völkermordkonvention begangen werde. Auf der Website der KPÖ hingegen steht zu lesen: „Die Minderheitenpolitik Chinas sowie die Freiheit der Religionsausübung wird international eher gelobt als kritisiert. Im Hinblick auf Xinjiang stehen auch viele muslimische Länder hinter dem Agieren Chinas.“

Auch die Einschätzung der prodemokratischen Protestbewegung in Hongkong fällt auf der KPÖ-Website erwartbar negativ aus. Die Demonstranten forderten „de facto einen Staatsstreich“, empört sich die KPÖ voller Mitgefühl für die chinesischen Interessen.

Solidarität gilt auch dem sozialistischen Schwesterregime in Venezuela. Der Autokrat Nicolas Maduro sei „als klarer Gewinner aus den Präsidentschaftswahlen im Vorjahr (Anm.: 2018)“ hervorgegangen, „deren Legitimität von internationalen Beobachtern festgestellt wurde“, vermeldet die KPÖ Steiermark. Tatsächlich haben alle westlichen Demokratien die Anerkennung der Wahl abgelehnt, weil sie den internationalen Standards nicht entsprochen habe.