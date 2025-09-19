Die blaue Existenzfrage: Kickl-Nihilismus oder Politikfähigkeit?

Herbert Kickl träumt bekanntlich von der „Festung Österreich“, einer Trutzburg gegen böse äußere Einflüsse. Am Samstag, dem 27. September, hält die FPÖ ihren 35. Ordentlichen Bundesparteitag in Salzburg ab. Es ist damit zu rechnen, dass Kalauer-Kickl in seiner Rede auf die Festung Hohensalzburg Bezug nehmen wird. Diese wurde in ihrer tausendjährigen Geschichte nie erobert – was ganz nach dem Geschmack des historisch interessierten, für Heldensagen schwärmenden FPÖ-Obmanns sein dürfte.

Beim letzten Parteitag, im September 2022 in St. Pölten, erhielt Kickl 91 Prozent der Delegiertenstimmen. In Salzburg werden es mehr sein. Kickl verdient sich ein ordentliches Ergebnis: Wer als Spitzenkandidat seine Partei bei einer Nationalratswahl erstmals auf Platz 1 führt, hat Anspruch auf Huldigungen.

Allerdings: Tief im Herzen werden Delegierte – und nicht zu wenige – der verpassten Chance vom Februar auf Kanzlerschaft, Regierungsbeteiligung, Ministerämter und jede Menge Posten im staatsnahen Bereich nachtrauern. Die offizielle blaue Lesart lautet: ÖVP-Obmann Christian Stocker hätte nie ernsthaft verhandelt, sondern es von Anfang an auf ein Scheitern der blau-schwarzen Gespräche angelegt, um seiner Partei das Kanzleramt zu sichern. Tatsächlich war die ÖVP am Ende wohl heilfroh, dass Kickl den Regierungsbildungsauftrag von sich aus zurücklegte.

Dahinter steckte allerdings kein schwarzer Masterplan, sondern Kickls eigenes Versagen. Der FPÖ-Obmann hat die Wahlen gewonnen, die Verhandlungen aber in den Sand gesetzt. Eigenschaften wie Unerbittlichkeit und Aggressivität, die ihn zu einem erfolgreichen rechtspopulistischen Wahlkämpfer machen, stehen der Eignung zum Verhandler entgegen.

Er sei eben prinzipientreu und lasse sich durch die Aussicht auf Macht und Ämter nicht korrumpieren, sagt er. Tatsächlich ist Kickl nicht politikfähig.