Neun Millionen Sieger, Österreich-Verweigerung und Kickls Leugnen

+ Ralf Rangnick ist das Gegenteil des österreichischen Charakters, wie man ihn gerne aus dem bekannten Zitat aus Grillparzers „Ein Bruderzwist in Habsburg“ ableitet: „Das ist der Fluch von unserm edeln Haus / Auf halben Wegen und zu halber Tat / Mit halben Mitteln zauderhaft zu streben.“ Für Rangnick gibt es keine halben Sachen und keinen Mittelweg. Als Teamchef zwang er dem ÖFB – zum Unmut einiger Spitzenfunktionäre – seinen Willen auf. Vergangenen Dienstag bekam er mit der erfolgreichen WM-Qualifikation der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft recht. Lange musste man im Match gegen Bosnien und Herzegowina ein Klischee-typisches österreichisches Schicksal befürchten. Am Ende erzwang das Nationalteam dank Willensstärke und Michael Gregoritschs Karate-Kick-Tor in der 77. Minute das Unentschieden.

+ Siegeswille, Kampfgeist und Aggressivität, die im Fußball als Tugenden gelten, widersprechen dem vorherrschenden Weltbild einer auf Rücksichtnahme und Achtsamkeit programmierten Gesellschaft. Schlechte Gewinner zählen im Fußball mehr als gute Verlierer. Zurückhaltung gilt als Schwäche. All das macht den Fußball aber auch egalitär. Wenn allein die eigene Leistung zählt, können sowohl der Sprössling einer Wiener Kaffeehaus-Dynastie wie Leopold Querfeld als auch ein Migra-Kid aus einer Hochhaussiedlung in Floridsdorf wie Marko Arnautović Teamspieler werden.

+ Der Rekordtorschütze sagt von sich, Österreich und Serbien gleichermaßen zu lieben. Er ist eine Art Doppelpatriot, der für sein Geburtsland spielt. Allerdings verdeutlicht der Fußball auch die Österreich-Verweigerung von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund. Viele hier geborene Fußballfans mit türkischen, kroatischen, serbischen oder bosnischen Wurzeln unterstützen nicht ihr Heimatland, sondern das ihrer Ahnen. Österreich-Verweigerung betreiben auch Profi-Fußballer, die hier geboren und bei Rapid, beim LASK oder in Salzburg ausgebildet wurden, dann aber lieber für die Herkunftsländer ihrer Eltern spielen. Offenbar gelingt es nicht, vielen in Österreich aufgewachsenen Menschen mit Migrationshintergrund ein ausreichendes Identitätsangebot zu machen. Dennoch: Dass Österreich auch im Fußballsport ein Einwanderungsland ist, leugnen nur noch die FPÖ und Herbert Kickl.

+ Sicherlich war einem intelligenten Mann wie dem FPÖ-Chef die eigene Widersprüchlichkeit bewusst, als er dem Nationalteam zur WM-Qualifikation gratulierte. Die Eltern der Teamkicker stammen unter anderem aus Ghana, Nigeria, Kenia und den Philippinen. Hätte der „Volkskanzler“ das Sagen, gäbe es es keine Einwanderung aus diesen Ländern nach Österreich.