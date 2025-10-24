Die Aufregung hält an. Das österreichische Innenministerium schiebt straffällig gewordene Afghanen ab und kooperiert dabei mit dem dortigen Regime – den islamistischen Taliban. Zuletzt waren mutmaßlich niederrangige Vertreter des Taliban-Regimes zu einem Arbeitsbesuch im Innenministerium in Wien zu Gast. SPÖ und Grüne protestierten und wiesen darauf hin, dass das Taliban-Regime von den Vereinten Nationen nicht als legitime Regierung Afghanistans anerkannt werde und man sich „mitschuldig an seiner menschenverachtenden Politik“ mache, wenn man die Taliban empfange. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) sagte am Mittwoch im „ZIB 2“-Interview, sie spreche anstatt mit den Taliban mit der – von den Taliban nicht anerkannten, aber offiziell legitimen – Botschafterin Afghanistans in Wien. Damit signalisiere sie „Solidarität für die Frauen und Mädchen in Afghanistan“, so Holzleitner.

War das Treffen mit den Taliban ein schwerer Fehler? Nimmt Österreich mit einem international geächteten Regime auf verantwortungslose Weise Kontakt auf?

Die Empörung basiert auf mehreren Irrtümern. Der erste besteht darin, zu glauben, Österreich habe eine internationale Kontaktsperre durchbrochen. Tatsächlich hat die Europäische Union im September den französischen Diplomaten Gilles Bertrand zum Sondergesandten für Afghanistan ernannt. Dessen erste Amtshandlung war eine sechstägige Reise in die afghanische Hauptstadt Kabul, um den Vize-Premier, mehrere Minister des Taliban-Regimes und auch Vertreter – und Vertreterinnen – der Zivilgesellschaft zu treffen.

Der zweite Irrtum besteht in der Annahme, solche Zusammenkünfte bedeuteten eine Anerkennung der Taliban als offizielle Regierung. Das Regime gilt als „De-facto-Machthaber“ und wird auch so behandelt.

Der dritte Irrtum besteht in der Vorstellung, man könne der afghanischen Bevölkerung – und besonders Frauen und Mädchen – am besten helfen, indem man jegliche Beziehung zu den Taliban verweigert. „De-facto-Machthaber“ heißen so, weil sie die Macht im Land innehaben. Das Taliban-Regime missbraucht seine Macht, um Frauen im Namen einer extremen Auslegung der islamischen Scharia massiv zu diskriminieren. Doch jegliche Kommunikation mit den Taliban zu verweigern, hilft den Frauen nicht.