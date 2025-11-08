New Yorker Bürgermeister Mamdani: Himmel, ein Muslim!

Kaum etwas lässt die Fantasie so sehr entgleiten wie der Wahlsieg eines Muslims. Nachdem Zohran Mamdani am Dienstag zum neuen New Yorker Bürgermeister gekürt worden war, postete Harald Vilimsky, FPÖ-Abgeordneter im EU-Parlament mit einer Schwäche für identitäre Dystopien, auf der Plattform X bedeutungsschwanger eine Fotomontage der New Yorker Freiheitsstatue, eingehüllt in eine Burka. Ist es das, was Mamdani vorhat? Verpflichtende Vollverschleierung im Kalifat Big Apple?

Wer nicht ausschließlich „alternative Medien“ konsumiert, hat vielleicht schon einmal ein Foto von Mamdanis Ehefrau Rama Duwaji gesehen. Kennengelernt haben sich die beiden auf der Dating-App Hinge, und Duwaji, von Beruf Illustratorin, trug bei der Hochzeit ein weißes ärmelloses Kleid, dazu wadenhohe schwarze Stiefel und, nein, keinerlei Kopfbedeckung, nicht einmal auf dem Trauungsfoto.

Ein weiterer Verschwörungsmythos, der durch rechte Accounts migriert, besagt, der Sieg Mamdanis sei eine direkte Folge des „Bevölkerungsaustauschs“. Die eingewanderten Muslime würden im Westen die Macht übernehmen. Doch auch dieser Gedanke fristet seine Existenz fernab der Realität. Nach einer Befragung des Instituts Pew Research aus dem Jahr 2023 sind drei Prozent der Bevölkerung von New York City Muslime, andere Studien kommen auf bis zu neun Prozent.

Die Wahrheit über die demografische Zusammensetzung von Mamdanis Mehrheit ist simpel: 76 Prozent der nichtreligiösen Wählerinnen und Wähler stimmten laut einer Exit Poll des Senders CNN für den Muslim, das brachte ihm den Sieg. Bei den drei größten religiösen Gruppen – Protestanten, Katholiken und Juden – lag Mamdani auf Platz zwei, bei den zahlenmäßig wenig entscheidenden Muslimen (die unter „andere Zugehörigkeit“ abgefragt wurden) auf Platz eins.

So viel zu dem rassistischen Unsinn, der sich nach Mamdanis Wahlsieg entspann.