1. Ich sitze an Sonntagen mit leuchtenden Augen vor dem Fernseher. Sehe ich da die ORF-„Pressestunde“? Nein. So viel Enthusiasmus habe ich bei Politikerauftritten nicht. Ich bin vielmehr ein Skisportfan. In meinem Umfeld ist das aber gesellschaftlich nur bedingt anerkannt. Wenn Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft aus 134 Meter Turmhöhe vom Berg Isel – Kopf voran und mit Blick auf den Innsbrucker Friedhof – springen, wird das bewundert.

2. Schaue ich jedoch alpinen Skiläufern zu, gehen die Wogen hoch. Berechtigte Kritikpunkte sind hohe Preise und die Umwelt. Zeiten wie jene von Albertville 1992 sollten Geschichte sein. Damals wurde für die Olympischen Spiele eine Abfahrtsstrecke in den Berg gesprengt, obwohl es ganz nahe in Val-d’Isère eine bewährte Weltcupstrecke gab.

3. Doch warum gilt man in Wien schon als Intellektueller, sobald man salonfähig über Skifahrer meckert? Verfehlt ist jedenfalls der einem Pawlowschen Reflex gleichende Hinweis, dass bloß eine Handvoll Nationen das Skifahren professionell betreiben. Na und? Es ist schlau, sich als Kleinstaat für Sportsiege auf etwas zu spezialisieren, wo man nicht wie beim Fußball oder in der Leichtathletik mit über 200 Ländern konkurriert.

4. Auf den Fidschi-Inseln konzentriert man sich auf Rugby und gewann olympisches Gold. Sollen die Insulaner stattdessen versuchen, die besten Abfahrer zu haben? Müssen die Holländer aufhören, sich im Winter auf das Eisschnelllaufen zu fokussieren, um mit Marcel Hirscher Schneehänge hinabzujagen? Der höchste Berg im Land misst 322 Meter, das wird also nichts. So wie für Österreich in anderen Bereichen der Sportwelt.