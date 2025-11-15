1. Sehen Sie es problematisch, wenn Politiker den Fußball auf Kosten des Steuerzahlers für billige Inszenierungen nutzen? Halten Sie es für lächerlich, wenn beleibte Amtsträger mit in Nationalfarben bemalten Wangen so tun, als würden sie am liebsten selbst zum entscheidenden Dribbling ansetzen?

2. Wenn ja, führt das – als Analogie von Theaterbesuchern und Sportfans sehr frei nach der Idee von Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ – zu provokanten Folgefragen: Würden nicht Politiker mit der Inszenierung beim Sport aufhören, wenn das ihrem Image schadet? Sind wir alle also wirklich mündige Bürger, bei denen das nicht verfängt?

3. Für die mediale Inszenierung von Regierungspolitikern in und um Fußballstadien braucht es Amtsträger, die das machen. Voraussetzung sind detto Medien, die darüber berichten, obwohl Nachrichtenwert und sportlicher Wert null sind. Zudem muss als Zielgruppe ein Publikum da sein, das entsprechende Bilder gerne sieht. Der Satz „Is ma wurscht!“, nämlich ob Österreich dieser Tage gegen Zypern und Bosnien gewinnt, könnte hingegen politische Karrieren beenden.

4. Regierungsmitglieder müssen das Land repräsentieren. Aber nirgendwo ist dabei die Inszenierung so übertrieben wie im Fußball. Bringt das etwas? Ja. Sportveranstaltungen verschaffen Amtsinhabern eine erhöhte Medienpräsenz. Die Opposition hat Sendepause. Politiker im Stadion bedienen auch ein Wir-Gefühl mit der Botschaft: „Ich bin einer von euch!“ Das ist unbezahlbare Werbung in eigener Sache.

5. Ebenso klar ist die Bedeutung des Fußballs als Integrationsfaktor für Staaten. Etwa in allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Und schafft aktuell der Kosovo die WM-Qualifikation, tut er sich sogar im Kampf um völkerrechtliche Anerkennung leichter. Im deutschen Fußball wiederum löste das „Wunder von Bern“, der WM-Sieg 1954, sogar eine Identitätsstiftung nach dem Nazi- und Kriegstrauma aus.

6. Mit dem Siegtor Helmut Rahns am 4. Juli 1954 hieß es: „Wir sind wieder wer!“ Die Aufbruchstimmung im Deutschland Ende der 1960er-Jahre ging Hand in Hand mit den Fußballerfolgen von Beckenbauer, Müller und Netzer. Der Soziologe Norbert Seitz nennt es einen Doppelpass von Fußball und Politik. 1998 scheiterte Deutschland bei der WM kläglich. Zugleich endete Helmut Kohls Regierungszeit wenig ruhmreich.