1.Max Verstappen, der als schneller Autofahrer zum Weltsportler und nicht als Intellektueller berühmt wurde, bringt die Sache auf den Punkt: „Es geht nicht darum, dass ein Erfolg wertvoller ist als ein anderer. Weil es nur einen dummen Preis für eine Person gibt.“ Man solle jedes Sporttalent gleich anerkennen. Der gute Mann hat recht.

2. Doch die Kritiker von Sportlerwahlen argumentieren oft mit stupiden Halbwahrheiten. Zum Beispiel jener, dass in Österreich immer ein Skifahrer gewinnen würde. Von zwölf heimischen „Sportler:innen des Jahres“ seit 2020 fuhren exakt zwei auf Skiern: Stephanie Venier als Weltmeisterin 2025 und Vincent Kriechmayr als Doppelweltmeister 2021. Beide haben es verdient.

3. Venier und Kriechmayr sind aber genauso nur 16,67 Prozent aller „Sportler des Jahres“ wie im selben Zeitraum zwei Radfahrer (Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer 2021 und Felix Gall 2023 als Etappensieger und Gesamtfünfter der Tour de France) und zwei Leichtathletinnen: Siebenkämpferin Ivona Dadic als Jahresweltbeste 2020 und Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson 2024.

4. Ebenfalls zu den besten Sportlern Österreichs wurden ein Kitesurfer – Valentin Bontus nach seinem Olympiagold – und das Segelduo Lukas Mähr und Lara Vadlau erkoren. Liebe Skisport-Meckerer, Hand aufs Herz: Hättet ihr das gewusst und Dadic oder Hudson überhaupt gekannt? Wenn ja, wer kennt auch die Herren Lee Bhekempilo Eppie, Bayapo Ndori und Collen Kebinatshipi?

5. Vielleicht fällt bei Letsile Tebogo der Cent vulgo Groschen. Oder auch nicht. Diese vier Männer kommen aus Botswana und erbrachten die für mich großartigste Leistung des Sportjahres 2025. Das kann ich nämlich auch: Weltsportler benennen und dabei extrem subjektiv sein.