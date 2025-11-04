1. Die kenianische Marathon-Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich ist soeben gesperrt worden. In ihrem Körper wurde die 190-fache (!) Menge des Erlaubten einer Doping verschleiernden Substanz festgestellt. Ihr Fabelweltrekord aus dem Jahr 2024 – die 31-Jährige war in 2:09 Stunden gleich schnell wie der österreichische Männerrekord – bleibt bestehen, weil vor dem positiven Dopingtest gelaufen.

2. Da ist für mich als Ex-Laufsportler die Verlockung groß, so richtig loszuschimpfen. Besser ist es aber, das eigene Denken als Fan selbstkritisch zu hinterfragen. Dabei fällt mir im Weltrekordtempo ein, dass ich einst dem den Drogentod gestorbenen Radfahrer Marco Pantani zujubelte. Nur weil „il pirata“ (der Pirat) sein Kämpferherz in beide Hände nahm, sobald die Straße bergauf ging. Um gegen jede Chance zu attackieren.

3. So nahm Pantani mit seinem frechen Kopftuch dem Herrn Ullrich – dieser Jan hatte für mich den Charme eines Bulldozers – über den Col du Galibier zur Bergankunft hinauf nach Les Deux Alpes unglaubliche neun Minuten ab. Die Dopingvergehen des Piraten verdrängte ich zugunsten meiner gepflegten Abneigung gegenüber allzu deutsch-deutschen Sporthelden.

4. In Deutschland hieß es umgekehrt, es dopen nur die hinterlistigen Südländer. Jan Ullrich glaubte man lange, dass ihm jemand in der Diskothek etwas ins Getränk gegeben hätte. Beim rechtskräftig gesperrten Olympiasieger im 5000-Meter-Lauf, Dieter Baumann, hält sich zu seiner Reinwaschung bis heute die Legende einer manipulierten Zahnpasta.

5. Wer übel dopt, das ist offenbar eine selektive Wunschwahrnehmung. Mit einem brandaktuellen Anteil Österreichs im Fall der Tiroler Rodlerin Madeleine Egle, Goldfavoritin der Olympischen Spiele 2026. Egle wurde aber im September für zwei Jahre gesperrt. Sie hatte dreimal ihre Online-Meldepflichten für Dopingkontrollen versäumt. Hier ist in den Regeln eine solche Sperre glasklar vorgesehen.

6. Doch wollten viele Egle freisprechen. Obwohl 99,99 Prozent ihrer empörten Volksverteidiger das System der ADAMS-App (Anti-Doping Administration and Management System) nicht kannten. Aber weil Frau Egle Österreicherin und eine sympathische Frau wäre. Was hat das Klischee „A liabs Tirolermadl!“ damit zu tun? Wenn ich im Straßenverkehr mehrmals die Alkoholkontrolle versemmle, gelte ich als besoffen. Zu Recht.