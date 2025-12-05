Verdichtet man die Probleme dieses Landes auf ein Thema, ist es das ausbleibende Wirtschaftswachstum, auch wenn Finanzminister Markus Marterbauer, SPÖ, diese Woche die frohe Botschaft verkündete, die Konjunktur sei „schon in der Zeit der Erholung“. Und launig anfügte: „Ich behaupte nicht, dass die Bundesregierung der entscheidende Faktor für diese konjunkturelle Erholung wäre, aber zumindest schaden wir ihr auch nicht.“

Marterbauers vorweihnachtliche Frohbotschaft ist derzeit noch als Wunsch ans Christkind zu werten. Er selbst hat nichts zu verschenken, um die konjunkturelle Erholung zu beschleunigen. Das marode Budget lässt ihm keinen Spielraum für staatliche Investitionen, um die nach wie vor stagnierenden Investitionen der Unternehmen auszugleichen.

Es muss Marterbauer überrascht haben, als Bundeskanzler Christian Stocker Wundersames ankündigte. Um Energie für Unternehmen und Private günstiger zu machen – was Investitions- und Konsumbereitschaft zweifellos stimuliert –, sollen 500 Millionen Euro eingesetzt werden, ohne das Budget zu belasten. Die halbe Milliarde soll aus den Erträgen der Staatsbeteiligungen kommen. Der Verbund reagierte flugs auf des Kanzlers Anregung und wird für 2025 eine Sonderdividende in Höhe von 400 Millionen Euro ausschütten. Davon gehen 200 Millionen an die Republik Österreich, die – über ihre Beteiligungsholding ÖBAG – 51 Prozent am Verbund hält. Weitere 200 Millionen Euro liefert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 100 Millionen Euro die ÖBAG direkt aus ihren Erträgen.

Um die Wirtschaft mit einem Kracher so richtig in Schwung zu bringen, wird mehr staatliches Geld notwendig sein – nicht Millionen, sondern Milliarden. Großprojekte mit konjunktureller Wirkung wie etwa der weitere Bahnausbau sind teuer, ebenso nachhaltige Investitionen in die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, um Österreich zu jenem Innovationsstandort zu machen, von dem die Politik gern redet. Zur Finanzierung wird es nicht reichen, auf Sonderdividenden zurückzugreifen, sondern auf die Substanz: die staatlichen Anteile an den ÖBAG-Unternehmen.